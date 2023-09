Mamá de Edwin Arrieta rompe su silencio: ‘Que Dios perdone a Daniel Sancho, yo no’

Un mes después del asesinato del doctor colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, presuntamente cometido por el chef español Daniel Sancho, sus padres se pronunciaron por primera vez.

Desde su casa en Lorica, Córdoba, Leobaldo Arrieta y Marcela Arteaga dijeron que “esto no tiene comparación con nada, yo no duermo, solo como y estoy pendiente de mi hijo”, contó la señora Artega para el medio español TVE. Durante la entrevista, se mostraron conmovidos por los hechos.

Además, Marcela aseguró que la familia del cirujano Arrieta espera que las autoridades judiciales condenen a Daniel Sancho.

Por otra parte, habló sobre los señalamientos en contra de su hijo: “Lo único que quiero es que no estén diciendo cosas que no son verdad. Si ustedes no conocieron a Edwin, no pueden estar hablando de él. Quiero que no estén hablando mal de mi hijo. Está muerto y los muertos se respetan”, sentenció.

La señora Arteaga aprovechó el espacio y le envió un mensaje a los padres de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, y Rodolfo Sancho: “Si ella viene acá a Colombia, llega a mi casa, pues yo la recibo porque de pronto ella en sí no sabía quién era su hijo. A ella y al papá no los culpo”, afirmó.

Por último, Marcela dijo “que Dios perdone a ese señor Daniel, yo no. Lo que le hizo no tiene perdón. Por muy mala que sea la persona, no tienen por qué quitarle la vida, porque la vida solo la quita Dios”.