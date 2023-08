Pido que Daniel Sancho pague por lo que le hizo a mi hermano: Darling Arrieta

Luego de que el ciudadano español Daniel Sancho Bronchalo, confesara el brutal crimen del cirujano plástico Edwin Arrieta Arteaga, al indicar en una conversación con sus abogados que “soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, la hermana de la víctima, Darling Arrieta, rechazó lo indicado por el presunto victimario, para quien pidió la máxima condena.

“Estamos destrozados, Daniel Sancho no solo desmembró a Edwin, sino también a mi familia; nos arrancó el corazón vivo. Daniel Sancho eso lo premeditó, lo hizo consciente, con sevicia; Edwin era una persona que le encantaba hacer amigos, viajar y viajar. Le gustaba conocer gente para viajar, ese era su sueño, eso era Edwin, le gustaba ir a restaurantes”, dijo Darling Arrieta, a través de un audio que fue compartido en redes sociales.

“Él está usando la ausencia de Edwin para poder hablar y decir todo lo que se le venga a su cabeza, todo lo que, quizá, sus abogados le están diciendo, porque Edwin no se puede defender. Como hermana de Edwin, como la cabeza visible de mi casa, por el dolor que mis padres están sintiendo, por este dolor que les va a durar toda la vida; pido justicia para mi hermano, pido que Daniel Sancho pague por lo que le hizo a mi hermano”, manifestó la hermana del cirujano Edwin Arrieta.

“Pido que la condena que le impongan a Daniel Sancho sea la máxima y que sea pagada en Tailandia, eso es lo que pedimos como familia”, agregó Darling Arrieta.

Finalmente, dijo que su hermano “era un excelente hijo, excelente hermano, tío, amigo y excelente profesional. Era un ser generoso que se desprendía de lo que tenía para hacer obras; cualquier persona llegaba a mi hermano y necesitaba una ayuda de él y nunca la negaba; era un hombre apasionado por conocer el mundo, con muchos proyectos, y eso se lo arrebató Daniel Sancho (…) Edwin era un hombre temeroso de Dios”.

Cabe recordar que las autoridades de Tailandia alertaron sobre el caso el pasado 3 de agosto, cuando se encontraron partes del cuerpo en un basurero. De acuerdo con las investigaciones, el médico fue asesinado y luego desmembrado en la isla Koh Phangan, donde el profesional se encontraba de vacaciones.

Edwin Arrieta Arteaga era oriundo del municipio de Lorica, Córdoba, donde se declararon tres días de duelo tras lo ocurrido.