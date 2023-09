Petro habla sobre votos que lo llevaron a ganar en Urabá Antioqueño y Magdalena Medio

A través de redes sociales, el presidente Gustavo Petro se refirió a las declaraciones de su hermano, Juan Fernando Petro en las que aseguró que los votos obtenidos en el Magdalena Medio y en el Urabá Antioqueño se lograron por el trabajo que se hizo desde las cárceles y en donde según su hermano se obtuvieron “un millón y pico de votos”.

“Pues siempre pierdo en el Norte de Santander y de lejos, siempre pierdo en el Magdalena Medio, solo gano en Barrancabermeja y Puerto Wilches y siempre gano en el Uraba Antioqueño. Nunca he sacado en total ni un millón de votos en esas regiones, no alcanzo ni a la mitad y literalmente me duplican mis oponentes”, dijo el presidente.

Seguido de esto, el mandatario reconoció las zonas donde obtuvo la mayor votación y lo llevaron al triunfo.

“Mi triunfo se debe a una gran ventaja que obtuve en el Pacífico colombiano: Nariño, Cauca, Valle y Chocó, un triunfo importante en el Caribe: Córdoba, Sucre Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y Guajira; y al triunfo en Bogotá y la Sabana de Bogotá. Gano porque un millón de jóvenes entre 18 y 22 años salieron a votar como nunca”, concluyó el mandatario.