Se levanta suspensión de la licitación de pasaportes

Mediante una nueva adenda y resolución, el Ministerio de Relaciones Exteriores da vía libre a la millonaria licitación por más de 590 millones de pesos para la expedición de pasaportes en el país y que estaba suspendida desde hace un mes.

Así las cosas, la nueva resolución que reanuda este proceso licitatorio argumenta que la decisión se da en primer lugar porque los recursos legales interpuestos mediante acción popular fueron rechazados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En segundo lugar, el Ministerio, cita las solicitudes de la Procuraduría frente a este proceso de licitación.

“Que mediante comunicación PDFP1 No 0413 de fecha 15 de agosto del 2023, la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de la función de vigilancia preventiva, pidió: “examinar de manera cuidadosa y juiciosa los efectos de mantener suspendida la Licitación Pública No 001 de 2023 y no culminar este proceso de selección, en el que, se reitera, (i) se han cumplido todas las etapas legales, restando solamente la celebración de la audiencia pública a que se refiere el numeral 10 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, y (i) se suspendió la licitación pública por la interposición de una acción popular que fue rechazada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante autos del 4 y 14 de agosto de 2023″, dice el texto.

Y en tercer lugar también fundamentan la decisión en la solicitud de la Contraloría.

“Que la Contraloría General de la República indica además en la misma comunicación, que su “advertencia cumple con los criterios de excepcionalidad, necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y conveniencia, dado que la misma busca evitar la consolidación de un daño que aún no se ha materializado y que bajo los mecanismos de seguimiento permanente al recurso público busca la prevención”, dice la resolución.

Cabe recordar que, el pasado 31 de agosto la licitación se había suspendido luego que se interpusiera una acción de tutela en la que se argumentaba que no había las garantías para este proceso de elección, ya que solo la Unión Temporal conformada por Thomas Greg & Sons era la avalada para quedarse con la licitación.

Sumado a esto, varías de las empresas oferentes decidieron retirarse de la contienda debido a la desconfianza que generó el proceso licitatorio. Incluso, una de las Uniones Temporales en medio de la audiencia de evaluación y entrega de propuestas dejó por sentado que no seguiría en la contienda.

Con esto, entonces se reanuda todo el proceso de licitación y se determina que el próximo 5 de septiembre a las 3 de la tarde se llevará acabo la audiencia de adjudicación.