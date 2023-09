Arturo Char aseguró que demostrará su inocencia

En las últimas horas, el exsenador Arturo Char se refirió a la orden de captura internacional emitida en su contra por los presuntos delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante agravados.

En su cuenta oficial de X, Char habló de la orden de la Corte Suprema, en medio del caso que sigue en su contra tras las declaraciones de Aida Merlano.

De acuerdo con el expresidente del Congreso, es respetuoso de las autoridades y las actuaciones judiciales.

Asimismo, mencionó que esa es la razón por la que ha evitado debatir su caso en medios de comunicación.

Concluyó, señalando que demostrará su inocencia y calificando cómo “mentiras” las declaraciones de Merlano.

Aseguró además que la condenada excongresista será puesta “en evidencia no solo ante jueces sino ante la opinión publica”.

“Siempre he sido respetuoso de las actuaciones de las autoridades judiciales y y por esa razón nunca he debatido los pormenores del caso en medios públicos. He ejercido mis derechos y continuaré haciéndolo hasta demostrar mi absoluta inocencia. Las mentiras de la señora Merlano tarde o temprano se pondrán en evidencia no solo ante mis jueces sino ante la opinión publica”, afirmó Arturo Char.