Fiscalía abrió investigación por amenazas contra Andrea Petro, hija del presidente

La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos para investigar las amenazas de muerte que denunció Andrea Petro, hija del presidente de la República, Gustavo Petro.

Esto ocurrió luego que la mujer hubiera dicho que tiene “miedo y principios de depresión”, porque las intimidaciones han sido tan intensas que no sólo van dirigidas a ella sino también a su hija.

“He recibido muchísimas amenazas e insultos (...) Mentalmente me afectan. He estado con principios de depresión por estas y muchas cosas. He eliminado muchísimos comentarios como para no intoxicarme, pero me parece que hace rato se pasaron de la raya”, dijo Andrea Petro.

Debido a esto, el presidente de la República, Gustavo Petro, y padre de la víctima, pidió en las últimas horas al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que utilice los mecanismos que permitan determinar quién es el responsable de este tipo de intimidaciones.

“Le solicitaría al fiscal general usar las técnicas de informática forense y ubicar la persona real que hace estos mensajes de muerte contra mi hija”, dijo el jefe de Estado en su cuenta Twitter.

Por lo mismo, la Fiscalía anunció que investigará las amenazas que recibió la hija del presidente Petro.

“A raíz de las amenazas denunciadas públicamente por la señora Andrea Petro en sus redes sociales, la Fiscalía General de la Nación, a través del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, abrió una noticia criminal y está adelantando las labores investigativas correspondientes para determinar quién está detrás de las intimidaciones”.