Continúan las amenazas contra candidatos en el Cauca

Se presenta un panorama difícil para la contienda electoral en el Cauca. En las últimas horas, la candidata a la alcaldía de La Sierra y el aspirante a liderar el municipio de Caloto han exigido medidas de protección debido a las amenazas de las que han sido víctimas.

“Cuando me encontraba con mi equipo de trabajo en el casco urbano, hombres armados me atacaron con objetos contundentes. Durante media hora, me refugié en una vivienda y posteriormente me dirigí a mi casa. Los mismos hombres me persiguieron y en el camino intentaron cerrar el carro en el que me desplazaba”, afirmó Jody Jurado, aspirante a la alcaldía de La Sierra, Cauca.

Más información Tres capturas por presunto hurto y secuestro en Cauca y Huila

Jurado ya había reportado amenazas contra ella y su familia hace dos semanas, proferidas por un grupo armado.

La candidata explicó que la situación ya fue puesta en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección y que, después de discutirlo con sus colaboradores, decidió continuar con el objetivo de llegar a la alcaldía.

Mientras tanto, en Caloto, Cauca, varios carteles del candidato Lubin Antonio Zape Dagua aparecieron rodeados de flores, municiones de fusil y cintas fúnebres. De acuerdo con Zape, estos hechos constituyen un atentado contra la democracia y contra aquellos que buscan generar cambios.

Más información Dos militares heridos tras hostigamientos con explosivos en Corinto, Cauca

La Procuraduría General de la Nación ya había advertido previamente que algunos municipios del Cauca requerían atención prioritaria en las elecciones. En este sentido, la entidad ha realizado un llamado urgente al Gobierno nacional para que establezca las garantías necesarias en el departamento del Cauca.