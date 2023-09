Barranquilla realiza la primera edición de la 'Feria de Inclusión Productiva'

Durante este fin de semana del 9 y 10 de septiembre se celebrará el espacio en la Plaza de la Paz desde las 2:00 p.m. y hasta las 9:00 p.m.

La Feria de Inclusión Productiva 'Emprendiendo Sin Límites' es un evento de la Fundación Autismo BAQ que busca mostrar los emprendimientos de la población con discapacidad y sus familias.

Esta es la primera edición que se llevará a cabo el evento con más de 70 expositores en una gran vitrina pública que tiene como objetivo la inclusión y destacar el talento, la creatividad y la determinación de las personas con limitaciones.

En el espacio se podrán encontrar desde artesanías, hasta secciones de tecnología.

De acuerdo con el concejal Juan Camilo Fuentes, que acompaña la iniciativa, además de personas con limitaciones, también participan cuidadores, la mayoría madres que han dedicado su tiempo al cuidado de sus niños y que buscan en este evento poder aportar a sus familias.

"Muchas de ellas son cabezas de hogar, que no tienen la oportunidad de vincularse a un trabajo porque requieren la atención total del cuidado de sus niños y que son más de 70 emprendimientos que va a estar allí en la Plaza de la Paz desde las 2:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche, para poder mostrar lo que saben hacer, que los barranquillos puedan enamorarse de estos proyectos, puedan apoyarlos, puedan comprarles y puedan darles esa mano que están esperando para que ellos puedan vender, generar ingresos", afirmó.

Asimismo, destacó que son varias las fundaciones que apoyan el proyecto y organizaciones de personas con discapacidad, no solamente de autismo, sino con limitaciones sensoriales, cognitivas, físicas.

Adicionalmente, mencionó que desde el Concejo de Barranquilla se está construyendo la política pública de discapacidad, que se relaciona con este tipo de iniciativas.

"En ese proceso de conocer las realidades de Barranquilla, pudimos conversar con varias organizaciones y fundaciones, en este caso con Autismo BAQ, con la Asociación de Sordos del Atlántico y de Barranquilla, y ellos me mostraron esa necesidad que tienen porque hay muchos que no tienen trabajo, que tienen estos emprendimientos y yo quise apoyarlo, quise visibilizar lo que ellos saben hacer. Es importante que Barranquilla conozca lo que ellos hacen, que puedan apoyarlos y en ese proceso de construcción de la política pública de esas mesas de trabajo que estoy liderando en la ciudad de Barranquilla, vi la oportunidad de poder visibilizar a estas personas y ayudarlos y organizarlos en esta feria", mencionó.

Finalmente, destacó la importancia de que la ciudadanía reconozca el valor de los emprendimientos y la necesidad de crear oportunidades laborales para la población con limitaciones.

"Hay una persona que se llama Leonardo, que tiene limitaciones sensoriales, es sordo, es ciego, y hace unos cuadros espectaculares. Talentos como esos hay que apoyar para poder generar también recursos para ellos, porque son personas que lastimosamente la sociedad, no solamente el Estado, sino de la sociedad tiene unas barreras y no han podido ocuparse laboralmente, no les han dado oportunidades de empleo y aquí ellos están explotando sus talentos", aseguró.