Catalina Maya habla de su experiencia con el Ozempic para bajar de peso

Recientemente, ha causado preocupación que en varios lugares del mundo se ha reportado escasez del medicamento Ozempic, un fármaco inyectable que, junto con una dieta y ejercicio para mejorar los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre en adultos con diabetes tipo 2, ha demostrado efectividad en la pérdida de peso.

A pesar de que en algunos lugares del mundo se requiere fórmula médica para adquirir el medicamento Ozempic, en algunos países no existe regulación y por eso sus ventas se han elevado significativamente al punto de causar desabastecimiento.

El motivo detrás del aumento de la demanda de este medicamento está relacionado con que algunos influenciadores o celebridades, como el dueño de Tesla, Elon Musk, han ratificado su efectividad para adelgazar e incluso lo han recomendado irresponsablemente.

Play/Pause Ozempic no es un medicamento para la pérdida de peso: Martin Carlsson, especialista 16:37 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/383/1694181933_391_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sin embargo, Martin Carlsson, especialista en endocrinología y fundador de Yazen, proveedor de Ozempic en Suecia, explicó en La W que este “no es un medicamento para personas con sobrepeso sino para personas que sufren de diabetes”, por lo que no es considerado como un medicamento para la pérdida de peso.

Carlsson también afirmó que no se conoce hasta el momento qué efectos podría tener a futuro el consumo de este medicamento por varios años. “No es peligroso, pero una alta dosis de este medicamento puede causar vómito, diarrea y puede hacerlo sentir muy mal, pero peligroso no es”, detalló.

Por otro lado, María Gimena Mejía, endocrinóloga y máster en nutrición, conversó con el programa Salud y Algo Más de W Radio sobre el riesgo de usar Ozempic para bajar de peso.

Mejía aseguró: “Es un medicamento que se usó inicialmente para el manejo de la diabetes justamente porque reduce los niveles de glucosa en sangre, pero no se usó para reducción de peso. En los estudios de investigación encontraron pacientes que tenían una disminución de peso significativa y no tenían hipoglicemia, por eso lo usaron para reducción de peso”.

En La W con Julio Sánchez Cristo, Catalina Maya, modelo y miembro de la mesa de trabajo de W Fin de Semana, compartió su experiencia con el medicamento Ozempic para adelgazar.

Escúchela a continuación: