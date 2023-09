“Es algo para estar contentos, tenemos jugadores en calidad y cantidad”: John Arias

John Arias logró ratificar, con su partido ante Venezuela, el buen momento que está viviendo en el fútbol de Brasil, justificando con creces su llamado a la Selección Colombia. Arias fue un jugador determinante en un primer tiempo marcado por la disposición defensiva de la ‘Vinotinto’.

Precisamente, Arias fue el encargado de encontrar una rendija en la marca venezolana, para así colocar un centro preciso y milimétrico, dirigido a la cabeza de Rafael Santos Borré, que supo cambiar la dirección del balón, para vencer al portero Romo y darle a Colombia los primeros tres puntos de la eliminatoria.

John Arias estuvo en la rueda de prensa posterior al partido, en el estadio Metropolitano, junto al técnico Néstor Lorenzo, y analizó el desempeño propio y de sus compañeros, así como la próxima fecha, de visita en Santiago ante la selección chilena.

“Para mí es un momento especial, es una fecha que uno cuando niño sueña, qué lindo cómo fue el partido de hoy. Sabíamos que iba a ser complejo, pero comenzamos las eliminatorias como queríamos”, expresó el talentoso mediocampista.

¿Sirvió la charla en el descanso?

“La pausa en la mitad nos sirvió para replantear, el profe nos dio algunos apuntes de lo que teníamos que mejorar. Lograr la ventaja temprano da esa tranquilidad. No es fácil penetrar una defensa como la de Venezuela. Siento que la mejoría se dio gracias a eso, que logramos marcar y de ahí dominar el partido”.

Un jugador polifuncional

“El futbol actual exige ser polifuncional, en la selección y en el club he estado en posiciones que me resultan cómodas, como extremo, o como interior. En el primer tiempo estuvo muy trabado y no tenia mucho espacio. Cuando juego de interior o de extremo me siento muy cómodo”

¿Colombia necesita un ‘10′?

“Es algo para nosotros como colombianos estar contentos: tener jugadores en cantidad y en calidad. Gozamos de jugadores con gran trayectoria y gran presente, tenemos a James, a ‘Juanfer’, Carrascal tiene un nivel bárbaro. Unos siempre quiere estar al lado de buenos jugadores. A mi me gusta mucho jugar con Jorge (Carrascal), es un gran jugador y las conexiones fluyen mas fácil”.

El partido ante Chile

“Las eliminatorias sudamericanas son bastante parejas, allá en Santiago nos espera un partido difícil, vamos a analizar bien a Chile. Sabemos sus fortalezas y cómo hacerles daño. Nos estamos preparando, como hoy, para un partido difícil”.