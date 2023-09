Guerrilleros atacan en medio de la población aeronaves del Ejército en Argelia, Cauca

La Fuerzas Militares denunciaron que presuntos disidentes usando a la población como escudo, atacaron las naves de la Fuerza Aeroespacial que realizaban sobrevuelos en zona rural de Argelia, Cauca.

De acuerdo con el brigadier general, Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, los hechos se registraron en la cabecera municipal del corregimiento de El Plateado, donde integrantes de la estructura Carlos Patiño atacaron con armas de largo alcance a helicópteros que transportaban a militares que participan en la operación trueno.

Asimismo, el oficial, calificó el grave suceso como una clara violación al Derecho Internacional Humanitario.

“Observamos a través de las redes sociales como la población civil instrumentalizada o no presencia el ataque contra el Ejército, todo en medio de niñas, señoras y hombres”.

También informó el general que han evidenciado como esta estructura ha afectado a las escuelas, disparando desde las instituciones educativas. “Como sucedió en el sector del Pinche que cuyo colegio quedó con graves afectaciones en la infraestructura”, dijo.

Ante la situación, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el alto riesgo de desplazamientos masivos de la población afectada por los intensos combates.

De otro lado, los habitantes del Cañón del Micay por medio de una comisión de la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que cese el conflicto en esta zona del Cauca.

En este espacio, voceros de los habitantes señalaron que, “No queremos más confrontaciones entre la Fuerza Pública y los grupos armados al margen de la ley porque los grandes damnificados somos la población campesina. No entendemos por qué se comprometieron a realizar una comisión de verificación en los primeros días de este mes y no cumplieron”.

Los campesinos advirtieron que preparan una movilización en la vía Panamericana y, de ser necesario, se trasladarán hasta Bogotá para exigir que se les garantice la vida en el territorio.