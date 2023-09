Pido a los bogotanos que no elijan a quien venga a sabotear a Bogotá: Claudia López

Pido a bogotanos que no elijan a quien venga a parar y sabotear a Bogotá: Claudia López

Bogotá

En una entrevista reciente en el programa La W de W radio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo un llamado a los ciudadanos a ser cautelosos al elegir a su próximo alcalde. López destacó que el candidato que la suceda en el cargo no debe obstaculizar las principales obras de movilidad en la ciudad.

La alcaldesa afirmó que no se trata de una solicitud egoísta ni de preservar su legado personal, sino de velar por el bienestar de la ciudadanía. Hizo un llamado a no elegir a candidatos que busquen detener proyectos clave como el metro, el corredor verde de la carrera 7ma, la ampliación de la Avenida Boyacá hasta Chía y la Autopista Norte.

“Yo lo que sí les ruego y pido encarecidamente a los bogotanos es que no elijan a nadie que venga a parar y a sabotear a Bogotá, que venga a parar el metro, que venga a parar la séptima, que venga a parar los cables, que venga a parar la ampliación de la Boyacá hasta Chía, que venga a parar la ampliación de la Autopista Norte hasta Chía, que ya está contratada. No voten sus impuestos a la caneca.” sentenció la mandataria.

López destacó la importancia de no frenar el progre”Yo lo que sí les ruego y pido encarecidamente a los bogotanos es que no elijan a nadie que venga a parar y a sabotear a Bogotá, que venga a parar el metro, que venga a parar la séptima, que venga a parar los cables, que venga a parar la ampliación de la Boyacá hasta Chía, que venga a parar la ampliación de la Autopista Norte hasta Chía, que ya está contratada. No voten sus impuestos a la caneca.” sentencio la mandatario.so de la ciudad y subrayó que cada vez que se detiene un proyecto, son los impuestos de los ciudadanos los que se desperdician. Recordó que, gracias a las inversiones en obras sociales y de movilidad, se han recuperado más de un millón trescientos mil empleos en Bogotá desde junio de 2020, cuando la ciudad enfrentó un desempleo del 25%.

La alcaldesa también mencionó los avances en el sistema de cables aéreos que han aliviado la vida de muchos bogotanos en sectores clave de la ciudad. Anunció que el tercer cable, que conectará la parte alta de Soacha y Ciudad Bolívar al portal del Sur, está en proceso de planificación. Este proyecto no solo mejorará la movilidad, sino que también llevará servicios sociales y de salud a esas áreas.

En cuanto al tan esperado metro subterráneo, Claudia López anunció que cuatro consorcios han manifestado su interés en construir la Línea 2 del Metro de Bogotá. Destacó que los organismos multilaterales, como el Banco Europeo de Inversiones, el BID y el Banco Mundial, han verificado que estos consorcios cumplen con los requisitos necesarios. La licitación para la segunda línea del metro se abrirá a finales de septiembre.

Sin embargo, la alcaldesa también señaló un desafío legal, ya que una acción popular busca frenar el Corredor Verde de la Carrera Séptima. López reiteró que el Corredor Verde es parte integral del proyecto de la primera línea del Metro, y no permitirá que se detenga. Enfatizó que el metro subterráneo es una realidad en proceso de ejecución, y no hay marcha atrás.

Finalmente, López instó al Gobierno Nacional a continuar con los estudios sobre la viabilidad de soterrar el metro elevado, pero reiteró su firme determinación de que el proyecto continúe sin interrupciones. La alcaldesa subrayó que su compromiso es trabajar incansablemente para mejorar la movilidad y la calidad de vida de los bogotanos, y que no se dejará chantajear ni sabotear el progreso de la ciudad.