El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), confirmó que el exsenador Arturo Char, será recluido en la cárcel La Picota a partir de esta noche, luego que se hubiera presentado ante las autoridades en la ciudad de Barranquilla (Atlántico).

Cabe resaltar que Char será recluido en el pabellón de funcionarios de La Picota.

Char, integrante de uno de los grupos políticos más importantes de Colombia, regresó al país luego que la Corte Suprema de Justicia hubiese emitido una orden de captura internacional en su contra en medio de la investigación por su presunta participación en la supuesta compra de votos en las elecciones en las que resultó elegida Aida Merlano como congresista.

En las últimas horas, el exsenador Arturo Char aseguró a través de su cuenta de X, que nunca ha sido un prófugo de la justicia en medio de las primeras declaraciones que entregó en Colombia.

En su pronunciamiento aseguró que, una vez notificado por la Corte Suprema de Justicia, inició la gestión correspondiente para su regreso al país y presentarse ante las autoridades.

Asimismo, aseguró que afrontará su defensa sin desfallecer.

Adicionalmente, mencionó que nunca ha estado prófugo de la justicia y explicó que el motivo por el que trasladó su lugar de residencia a EE.UU. fue por temas familiares.

“Nunca he estado prófugo de la justicia. Trasladé mi lugar de residencia temporalmente a los EE.UU. por razones estrictamente familiares y porque hasta ayer, solamente había una investigación en curso y no se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país”, afirmó.

Concluyó diciendo que ratificará su inocencia durante el proceso en curso y que confía en que sus abogados “pondrán a disposición de la honorable Corte todas las pruebas para controvertir los testigos” en su contra y resolver la situación a su favor.