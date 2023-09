“El modelaje es gran plataforma para darle visibilidad a la diversidad”: Paola Cazarán

Paola Cazarán es una modelo colombiana oriunda del Casanare que encontró en el modelaje una forma de resaltar sus raíces afro e indígenas, y por este motivo, la misma Cazarán pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre su historia y su carrera.

“Yo empecé mi carrera de modelaje a los 15 años, fue un salto inesperado. Mi hermana básicamente me obligó a participar en un concurso y yo lo hice, mi hermana siempre estaba motivándome con el tema del modelaje, tenía muchos temas de inseguridad, pero ella me impulsó y me dio motivación. Gané ese concurso y desde ahí todo empezó”, contó.

Sin embargo, su vida profesional no solo va ligada al mundo de las pasarelas, pues también es psicóloga y tiene un fuerte criterio en el aspecto social.

“Tengo un sentimiento muy propio con el modelaje, soy psicóloga social y la verdad es que me di cuenta que podía fusionar mi amor por las causas sociales con la pasión del modelaje, el modelaje me permite enviarle un mensaje a las marcas un mensaje contundente acerca de la importancia de valorar lo diverso como parte de lo cotidiano”, enfatizó.

“El modelaje es gran plataforma para darle visibilidad a la diversidad”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: