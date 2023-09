‘La Sociedad de la nieve’: Así se hizo la película, según su director Juan Antonio Bayona

Juan Antonio Bayona. Foto: Kate Green/Getty Images for Netflix.

Desde el 30 de agosto y hasta este 9 de septiembre se lleva a cabo el Festival Internacional de Cine de Venecia en donde se presentan, entre otras cosas, nuevas películas y productos audiovisuales.

W Fin De Semana dialogó con Juan Antonio Bayona, director español, quien se refirió a su película ‘La Sociedad de las nieves”.

La película está basada en el desastre areo de 1972 del equipo uruguayo de Rugby en la cordillera de los Andes en 1972.

“Surgió a través del libro de esta historia, cuando lo leí me di cuenta de que no conocía esa historia, era mucho más grande y me pareció que merecía llevarse a la pantalla otra vez”, dijo Bayona.

También se refirió a los lugares de grabación, en donde explicó que trató de llevarse lo más fiel posible,m tanto, que grabaron en una montaña.

“Rodamos en la montaña a 3.500 metros de altura en una zona similar a donde se cayó el avión, los actores fueron bajando de peso y es curioso porque cuando ves la película, ves cómo su cuerpo se va transformado, el sol les quemaba la piel por ejemplo”, contó .

Escuche la entrevista completa a continuación: