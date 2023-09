No existía ningún protocolo de seguridad: candidato Wilson Ruíz por ataque en foro de Cali

El pasado sábado 9 de septiembre en el marco del Foro Distrital de Juventudes que se llevó a cabo en Cali, los asistentes denunciaron que el escolta del exministro de Justicia Wilson Ruiz habría salido herido tras recibir un ataque en su contra, al parecer en medio de una discusión con un asistente del evento.

Cabe resaltar que en el lugar estaban varios candidatos a la Alcaldía de Cali, entre ellos Alejandro Eder, Deninson Mendoza, Denis Renteria, Miyerlandi Torres y Diana Rojas.

Por este motivo, el mismo exministro de Justicia Wilson Ruiz y ahora candidato a la Alcaldía de Cali, habló en W Fin De Semana para explicar los hechos.

“Al finalizar el foro que lo organizó el Concejo Distrital de Juventud, personas que habían estado lanzando arengas durante mi intervención, que me decían paraco y mentiroso, igual no les puse cuidado, uno de esos jóvenes intenta ponerme una gorra con distintivos de otra campaña y los integrantes de mi esquema de seguridad se la quitan”, dijo en su primer relato.

Añadió al tiempo que “otros de los jóvenes intentan quitarle el arma de dotación al escolta y él reacción, entonces una de esas personas saca una navaja, los escoltas me sacan y posteriormente reciben golpes”, que es en donde uno de ellos sale herido.

Mencionó así mismo, que este escolta se encuentra bien y está en recuperación.

Dijo también que “gracias a la reacción del esquema no ocurrió una tragedia en el salón. Es hacer un llamado a la tolerancia, que los debates se hagan con ideas y no insultos. No se debe permitir que las campañas para elegir próximo alcalde sean permeada con agresiones”.

Sentenciando con que “no existían ningún protocolo de seguridad para los candidatos, uno se pregunta a qué un joven lleva un cuchillo a un foro de esos”.

Escuche la entrevista completa a continuación: