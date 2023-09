Denuncian ataque a candidato a la Alcaldía de Cali en medio del Foro Distrital Juventudes

En el marco del Foro Distrital de Juventudes que se llevó a cabo en Cali, los asistentes denunciaron que el escolta del exministro de Justicia Wilson Ruiz habría salido herido tras recibir un ataque en su contra, al parecer en medio de una discusión con un asistente del evento.

Cabe resaltar que en el lugar estaban varios candidatos a la Alcaldía de Cali, entre ellos Alejandro Eder, Deninson Mendoza, Denis Renteria, Miyerlandi Torres y Diana Rojas.

A través de un comunicado el exministro Ruiz rechazó la grave situación que se presentó en el foro. Además, aseguró que a su escolta le habrían intentado quitar el arma de dotación y que, al final del evento, un grupo de personas intentó agredirlo.

“Hago un llamado a la tolerancia y tranquilidad, soy pacifista por naturaleza, demócrata y académico. Por eso invito al debate con argumentos”, dijo Ruiz.

Así mismo, aseguró que no seguirá participando en los debates en el medio de la contienda electoral: “Como no hay garantías, he decidido no participar en los debates hasta que no haya toda la protección necesaria”.

Por su parte, el también candidato a la Alcaldía de Cali Alejandro Éder, se pronunció sobre el hecho señalando que: “no podemos permitir que haya violencia en espacios democráticos y en eso estamos de acuerdo los candidatos, nosotros tenemos distintas visiones de cómo recuperar la seguridad de la ciudad, pero todos estamos unidos de manera contundente contra la violencia en la democracia”.