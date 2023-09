MinTrabajo pone la lupa sobre la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor

Selección Colombia. Foto: YURI CORTEZ/AFP via Getty Images. / YURI CORTEZ

La cartera laboral del país informó que iniciará el respectivo procedimiento administrativo sancionatorio sobre la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, debido a una presunta vulneración de un artículo del Código Sustantivo del Trabajo, más exactamente el 433, ya que se han negado a negociar un pliego de peticiones presentado por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, desde el 2019.

En el auto expedido, el Ministerio del Trabajo argumentó que su coordinador del Grupo Interno de Trabajo de la Unidad de Investigaciones Especiales, señaló que existe mérito para la formulación de cargo tanto a la Federación como a la Dimayor, aclarando que “el empleador directo de los futbolistas no es la Federación Colombiana de Fútbol y a la División Mayor del Fútbol Colombiano, y que estos no son los que firman la relación contractual, no son los que pagan los salarios, ni cancelan la seguridad social, sí tienen incidencia en ciertas relaciones jurídicas, que pueden ser sujeto de negociación colectiva a Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales—ACOLFUTPRO, por esta razón, tendría la obligación de iniciar las negociaciones”.

Se debe recordar que el pliego sobre el que se ha generado la discusión fue presentando a finales de 2019 por parte de unos mil futbolistas de 35 clubes del rentado nacional donde pedían mejores condiciones laborales.

El Mintrabajo confirmó que “formulación de cargos implicaría la apertura de un proceso administrativo sancionatorio con multas que podrían ir desde 5 hasta 10 millones de pesos diarios, por cada día de mora, en el inicio de las conversaciones del pliego de peticiones”.

Finalmente, quien se pronunció sobre el tema, fue el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección de Colombia, Edwin Palma, quien a través de su cuenta de Twitter dijo “algo tan sencillo de solucionar se ha vuelto un tema de principio para directivos de la FCF y de la Dimayor. Es sólo iniciar un escenario de conversaciones, algo que ocurre a diario en el país. Hemos hecho decenas de mesas de trabajo sin arrojar resultados. Seguimos con toda la disposición de mediar. Hay compromisos internacionales en materia de derechos laborales que este gobierno tiene la obligación de cumplir y hacer respetar”.