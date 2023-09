Conclusiones positivas al finalizar la primera mesa de diálogo sobre la reforma agraria

Tras finalizada la Mesa de Diálogo y Concertación sobre la Reforma Agraria en Colombia que se tenía planificada para este lunes 11 de septiembre y en la que participó José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán y la Comisión de Paz y Postconflicto del Senado de la República; la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, entregó un balance positivo dando principalmente un parte de tranquilidad frente algunos proyectos de decretos que se vienen trabajando desde la cartera y que han generado incertidumbre en algunos sectores del país.

Así las cosas, la ministra Mojica por el lado de los proyectos de decretos como es por ejemplo el que promueve la organización campesina, aseguró que “esta vía del diálogo nos va a permitir con el acompañamiento de la Comisión y el mecanismo de seguimiento al acuerdo que tenemos y que nunca se ha interrumpido, un proceso de diálogo y de consenso y de construcción de consensos sobre los proyectos de decreto que estamos realizando, esto sumado al hecho que también venimos generando diálogos con la SAC que reactivamos esta mañana ya bajo unos primeros escenarios y con los distintos actores tanto en el Congreso de la República como de la sociedad civil”.

Por otro lado, se confirmó que se mantiene el acuerdo que hay entre el Gobierno y Fedegán para la compra de tierras a ganaderos y que así mismo se mantiene el esquema de integración del sector ganadero para la actividad sostenible.

Por su parte, el líder gremial, José Félix Lafaurie, se mostró satisfecho con lo dicho por la ministra Mojica, agradeciendo de paso el acompañamiento de la Comisión de Paz y Postconflicto del Senado.

En sus declaraciones dijo “vamos a lograr avanzar en concertación medidas que son claves, Fedegán no es enemigo de los campesinos por el contrario 553 mil pequeños productores ganaderos son campesinos, muchos de ellos con tierra insuficiente, por ello desde el primer momento cuando el Gobierno me invitó a firmar un gran acuerdo de tierras no tuve reparo alguno, por el contrario, he venido apoyando al Gobierno a lo largo de casi un año para que ese propósito del Gobierno pueda salir adelante”.

Para sacar adelante dicho propósito, Lafaurie expresó que debe haber tierras para que realmente los campesinos puedan acceder a un título de propiedad, reiterando que debe haber proyectos productivos para que dichas tierras puedan ser motor de desarrollo y dignifiquen al campesino.

En cuanto a los decretos que han generado la polémica por considerar que ponen en riesgo la propiedad privada, el líder gremial expresó que “eso lo vamos a discutir como de la misma manera vamos a discutir el tema de la movilización, hoy Colombia tiene un presupuesto a través del planteamiento del Gobierno de fondo que es lograr firmar acuerdos de paz con diferentes grupos armados y obviamente no vale la pena generar mayor conflictividad en la tierra sino avanzar en un modelo de trabajo”.

Con las declaraciones de ambas, se espera que la mesa de diálogo por lo menos una vez por mes se active para seguir avanzando en el plan de trabajo de la Reforma Agraria.