La camisa que habla, de Judy Hazbún, llega a las pasarelas de IN&M

Responsabilidad social y sostenibilidad, los ingredientes secretos de su colección.

La barranquillera también participará en dos actividades del Auditorio del Conocimiento.

Ibagué, septiembre de 2023 – Así como la feria Ibagué, Negocios & Moda le ha dado un papel protagónico a los talentos emergentes de la región, ha separado un espacio muy importante para los diseñadores nacionales. Judy Hazbún es una de estas invitadas de honor, quien pondrá su experiencia y saberes, no solo en la pasarela, sino también en la transferencia de conocimientos hacia quienes están incursionando en el Sistema Moda.

“Más que una invitada especial, me siento parte de la feria Ibagué, Negocios & Moda porque conmigo esa feria fue inaugurada” manifestó Judy Hazbún, añadiendo que le dio su voto de confianza al director de la feria, Julio César Mendoza, cuando este proyecto estaba empezando. “Yo le dije que sí y eso yo lo he hecho no solamente con Julio, sino con muchas personas que han llegado a mi empresa y por años hemos comprendido que el que elige este camino necesita todo nuestro apoyo y lo hemos apoyado desde el día uno”.

Es así como Judy Hazbún ha visto en primera fila la evolución de una feria que trabaja en función de construir ciudad, para productores y consumidores del Sistema Moda. “Mi filosofía es primero el ser y luego el saber hacer, para finalmente tener. ¿Qué es lo que tenemos hoy? una feria que está hablando en el presente, que está lanzando el nuevo proyecto de mi marca que ha sufrido muchos cambios a raíz de la pandemia y que seguimos firmes porque el que toma el camino del artista tiene que tener gran fe y eso es la creatividad para nosotros: un acto de fe”.

Preparándose para la decimotercera edición de la feria, Judy Hazbún reconoce que esta le sirve inmensamente como diseñadora “porque el mensaje de la camisa que habla va a poder ser escuchado gracias a la difusión tan grande que tiene esta feria que fue creada por una sola persona y mantenida por un departamento berraco como son ustedes en el Tolima”.

La pasarela de Judy Hazbún tendrá lugar en la Gran Pasarela ubicada en el Parque Murillo Toro, frente a la Gobernación del Tolima, el próximo jueves 14 de septiembre a las 7:00 de la noche y tendrá un enfoque sostenible con dos protagonistas: la camisa que habla, una prenda confeccionada por manos de mujeres privadas de la libertad en la cárcel El buen pastor en Barranquilla y que “lleva mensajes de mis propias emociones, esas afirmaciones que yo he hecho durante todos estos momentos difíciles postpandemia y que me han ayudado a reconstruirme como mujer y como empresaria”. El segundo protagonista es “el closet emocionalmente sostenible, que habla de usar menos piezas y más versatilidad para hacer un ejercicio de marca personal. La inteligencia artificial llegó a sacarnos de la zona de confort, a hacernos pensar por nosotros mismos y a buscar esa creatividad que no se puede remplazar”.

Pero además, esta prestigiosa diseñadora participará en dos frentes del Auditorio del Conocimiento: en una actividad cerrada con diseñadores emergentes locales y estudiantes del Programa de Diseño de Modas de la CUN, realizará una jornada de Benchmarking en la cual, sin lugar a dudas, los asistentes enriquecerán sus conocimientos al descubrir de primera mano, cada paso de la brillante trayectoria de esta barranquillera. Adicionalmente, Judy participará junto al diseñador Jorge Duque Vélez y junto a Danilo Cañizares, director de conocimiento y curaduría de IXEL MODA, en el Foro “Sostenibilidad y Sustentabilidad en el Diseño de Modas”, un evento de entrada libre que se desarrollará en el auditorio de la Cámara de Comercio de Ibagué el jueves 14 de septiembre de 8:00 a 10:00 a.m.

“Yo creo que ya llegó el momento de unir la moda con la academia. Yo lo he venido haciendo desde hace muchos años en la Universidad Autónoma de Barranquilla y ahora lo estoy haciendo con la Universidad Simón Bolívar. Lo que queremos es llevar toda esta filosofía de marca, todo este estilo de vida que nos hace permanecer hoy con vida a pesar de todas las dificultades que el Sistema Moda está viviendo y vivió a raíz de la pandemia. Vamos a hablar de la importancia de la sostenibilidad desde el ser, porque si no está en nosotros, no podemos dárselo al planeta”, concluyó la diseñadora.