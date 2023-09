Nicolás Petro pidió aplazamiento del interrogatorio de la Fiscalía

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó a la Fiscalía General de la Nación el aplazamiento de la diligencia de interrogatorio al que fue citado en medio de la investigación que se adelanta, por el presunto ingreso de dineros ilegales a la campaña presidencial del Pacto Histórico en la región Caribe.

Petro Burgos argumentó que no puede asistir a la diligencia por el reciente nacimiento de su hijo con su actual pareja sentimental, Laura Ojeda, por lo que se espera que la Fiscalía defina una nueva fecha para la diligencia.

El hijo mayor del Jefe de Estado deberá continuar entregando información clave sobre los presuntos hechos de corrupción en los que habría participado durante la contienda electoral.

Cabe recordar que Petro Burgos se comprometió con la Fiscalía General a entregar evidencias acerca de quienes aportaron dineros, al parecer de procedencia ilegal, a la campaña presidencial en la que su papá era candidato del Pacto Histórico.

Entre tanto, se conoció que también fue citado a interrogatorio, Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso del Cristo Hilsaca, quien supuestamente entregó 600 millones de pesos a Petro en su apartamento en Barranquilla.

Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a W Radio, que hasta el momento no había llegado ninguna excusa de Hilsaca, por lo que no se sabe si asistirá a la diligencia o no.

Estas son las personas que según Nicolás Petro, habrían hecho aportes económicos en el marco de la financiación de la campaña presidencial.