Peso Pluma fue amenazado de muerte en la ciudad fronteriza de Tijuana

Peso Pluma. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images) / Dia Dipasupil

El reconocido artista mexicano Peso Pluma fue amenazado de muerte este martes 12 de septiembre en la ciudad fronteriza de Tijuana, en el norteño estado de Baja California, presuntamente por el grupo del crimen organizado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes dejaron tres “narcomantas” (lonas) en diversos puntos de la ciudad, a escasos kilómetros del puerto fronterizo de San Ysidro.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal de Tijuana fueron quienes encontraron las tres mantas, en las que el mensaje era el mismo, la exigencia de que Peso Pluma se abstenga de presentarse en el concierto programado para llevarse a cabo en esta ciudad para el día 14 de octubre en el estadio Caliente del equipo de fútbol de Xolos.

Edgar Mendoza, fiscal regional en Tijuana, confirmó a medios la aparición de estas mantas y adelantó que ya se están realizando las investigaciones correspondientes, además que hay una persona detenida por estos hechos, a quien se le acusa de terrorismo y porte de sustancias psicotrópicas.

Además de los conocidos éxitos de Peso Pluma que lo han puesto en el reconocimiento y el top de escuchas mundial, el artista también tiene canciones como “El Azul”, “Igualito a mi apá” y “El belicón”, cuyas letras hacen referencia a Joaquín Guzmán Loera (El Chapo) y sus hijos, lo que las consideran que pudieran ser razón de las amenazas.

Por su parte, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, dijo a medios que luego de las investigaciones que realice la Fiscalía General del Estados (FGE) sobre estos hechos, determinarán si continúan con el concierto o si determinan cancelarlo.

“No sabemos si son del crimen organizado o no, porque también pudo ser algún ciudadano que no le guste esta música, sin embargo, la investigación ya está en la Fiscalía y con esa investigación en mano consideraremos en próximos días si continuamos con el concierto o no, por seguridad del cantante, pero, sobre todo, de los tijuanenses”, señaló

Caballero agregó que, aunque tiene la autoridad y la posibilidad para cancelar los conciertos de narcocorridos, también es importante que la ciudadanía se haga responsable sobre lo que escuchan los adolescentes, porque esto es un ejemplo de las consecuencias de hacer apología al delito.