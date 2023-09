Militares implicados en hechos de Tierralta habían sido reentrenados en Derechos Humanos

Tras confirmarse que un teniente activo del Ejército Nacional, dos oficiales y varios soldados, estarían implicados en los graves hechos ocurridos en Tierralta en el departamento de Córdoba luego de que hombres armados se disfrazaron de disidentes Farc y amenazaran a la población civil, el general Luis Ospina, confirmó que los uniformados fueron separados temporalmente de sus cargos.

Durante una rueda de prensa el comandante del Ejército explicó que esta unidad militar, recientemente, “fue reentrenado hace 48 días en temas de derechos humanos, protección de niños, niñas y adolescentes, uso legal y debido de la fuerza, derecho operacional terrestre, entre otros. Por otra parte en los programas operacionales se recalcan las normas del derecho operacional, la protección de los derechos humanos, la misión constitucional, las facultades disciplinarias y los lineamientos”.

Fiscal Barbosa asegura no hay garantías por parte del Ejército

En una rueda de prensa que ofreció en la noche de este miércoles, el fiscal Barbosa indicó que es preocupante que el Ejército Nacional, no garantice que este tipo de investigaciones se puedan desarrollar.

“No existen garantías de investigación en Colombia. El Ejército Nacional no da garantías de seguridad a la justicia colombiana, a la Fiscalía General, le enviaremos un oficio al Presidente de la República manifestándole esa preocupación, de que miembros de la Rama Judicial del Poder Públicono pueden cumplir adecuadamente sus funciones en el territorio nacional”.

Barbosa, aseguró en entrevista con La W que expertos investigadores ya se encuentran en la zona en la que se registró el ataque contra el helicóptero que transportaba a la misión de la Fiscalía y la Procuraduría que trataban de llegar a Tierralta, Córdoba, para esclarecer el episodio de militares disfrazados de las disidencias de las Farc que amedrentaron a los habitantes de la zona.

Barbosa aseguró que se investiga si el Ejército estará relacionado con el ataque armado que sufrió el helicóptero en el que se transportaba la comisión de la Fiscalía y Procuraduría para verificar lo ocurrido en la vereda El Manso.

“Todas las hipótesis en este momento están abiertas. Nosotros no descartamos ningún tipo de hipótesis alrededor de esto. Y ya esa investigación se adelanta porque ya un grupo de Crimen Organizado salió hacia esa zona a verificar no solamente esto, sino también pedir los CDR de la zona, verificar exactamente quién conocía de esos movimientos porque no tiene ningún sentido lo que ocurrió el día de ayer”, dijo Barbosa en W Radio.