Todo listo para la Copa Libertadores Femenina 2023

Los 16 equipos participantes de la Copa Libertadores ya tienen los grupos definidos. El sistema del sorteo se dio con dos equipos ya establecidos en grupos, un bolillero para determinar los otros cabezas de grupo y tres bolilleros más en donde se encontraban el resto de los equipos.

Los bombos del sorteo estaban organizados con Boca Juniors y Corinthians en el bombo 1. América de Cali, Colo-Colo, Barcelona SC y Olimpia en el bombo 2. Universitario, Caracas, Nacional de Uruguay y Always Ready en el bimbo 3. Y finalmente, en el bombo 4 Internacional, Universidad de Chile, Atlético Nacional y Libertad-Limpeño.

Palmeiras de Brasil, plantado automáticamente por ser el más reciente campeón del torneo, estará en el grupo A. Independiente Santa Fe, al ser equipo campeón del país anfitrión, será líder del grupo B. Por su parte el grupo C fue para Corinthians de Brasil y en el D estará Boca Juniors de Argentina.Así quedaron definidos los grupos:Grupo A: Palmeiras de Brasil, Barcelona de Ecuador, Caracas de Venezuela y Atlético NacionalGrupo B: Independiente Santa Fe, Olimpia de Paraguay, Universitario de Perú y Universidad de ChileGrupo C: Corinthians de Brasil, Colo-Colo, Always Ready de Bolivia y Libertad Limpeño.Grupo D: Boca Juniors de Argentina, América de Cali, Nacional de Uruguay y internacional de BrasilSe jugará una fase de grupos de donde saldrán los mejores ocho equipos (dos de cada grupo) para jugar los cuartos de final, semifinal y el juego por el tercer puerto y para concluir la gran final.

La Copa será entre el 5 y 21 de octubre del presente año en Colombia, en los estadios Olímpico Pascual Guerrero de Cali, Metropolitano de Techo y Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.