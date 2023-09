“Fernando Botero fue el mejor embajador que tuvo Colombia durante 70 años”: Gary Nader

Gary Nader tiene más de 50 años trabajando en el mundo del arte y es actualmente uno de los galeristas más reconocidos del mundo, a través de las exhibiciones que realiza en Gary Nader Fine Art, reconocida a nivel internacional por la amplia gama de obras que alberga.

El arte latinoamericano ocupa un lugar muy especial para la labor de curaduría y coleccionismo de Gary, no en vano, se ha convertido en el propietario de la mayor colección conocida de obras del maestro colombiano Fernando Botero, fallecido este 15 de septiembre tras una serie de complicaciones de salud.

“He perdido un gran amigo y colaborador. Se va el cuerpo físico, pero queda la obra y el legado de un gran maestro, no solamente como pintor, sino como persona. Las donaciones que hizo a Colombia son las más importantes que se han hecho en Latinoamérica”, le dijo Gary Nader a W Fin de Semana, sobre la partida de Botero.

“Botero fue el mejor embajador que tuvo Colombia durante 70 años. Hemos recibidos llamados de todo el mundo. La gente se enamoraba donde llegaba porque era una persona muy sencilla y amable”, expresó el renombrado galerista.

“Antes se podía comprar, pero hacía unos años que desapareció del mercado, no hacia pintura ni escultura, solamente hacia dibujos y unas cuantas acuarelas. Desde que murió su esposa su salud empeoro mucho porque él dependía mucho de ella, le hacía mucha falta”, contó Nader, quien alcanzó a conocer y dialogar ampliamente con el artista colombiano.

Sobre su última interacción con el maestro Botero, recordó: “hace tan solo una semana le escribí porque hace un tiempo no hacíamos alguna exhibición y me dijo que no tenía nada reciente. Sin embargo, me dijo que iba a revisar su archivo porque yo lo había apoyado por mucho tiempo. Me mandó cuatro oleos, seis dibujos y dos esculturas de un tema muy particular y le dije que se las compraba todas”.

Para Gary Nader no hace falta convertirse en un coleccionista para disfrutar el legado de Fernando Botero, puesto que su obra “está representada en todos los museos más grandes del mundo”.

“Botero era una persona completamente feliz, sumamente afable. Era un gran empresario, sabía lo que hacía para su obra, él logro posicionarla en todos los museos del mundo. Era el último en salir de la fiesta, le gustaba bailar, reírse. Siempre estaba rodeado de su familia”, destacó el empresario sobre la personalidad del fallecido creador.

“Yo he trabajado, por casi 50 años, con toda clase de artistas, pero trabajar con Fernando Botero era lo mejor”, sentenció Gary Nader.

Escuche la entrevista completa a continuación: