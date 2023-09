Ping pong electoral con Judith Pinedo: sus propuestas para la Alcaldía de Cartagena

Judith Pinedo, candidata a la Alcaldía de Cartagena, pasó por el ‘Ping pong electoral’ de W Fin de Semana para hablar sobre sus principales propuestas y la expectativa que tiene para el próximo 29 de octubre.

Para iniciar, la candidata habló sobre el Plan de Ordenamiento Territorial y la polémica que se ha generado por parte del archivo de la concertación ambienta. Pinedo aseguró que “lo que conviene es que no haya un nuevo POT todavía, pero que el estudio y lo que se ha avanzado en materia de investigación no debe perderse, creo que se debe seguir trabajando sin apresurarse en la aprobación para que pueda pasar al año entrante y con más tranquilidad superar los inconvenientes”.

Por otra parte, se refirió a la medida que tomó el alcalde William Dau de suspender el cobro del peaje, indicando que “yo hubiera hecho lo mismo, pero actuando jurídicamente. Se tiene que recibir al concesionario la obra en el estado en que tiene que entregarla con toda las de la ley, perfectamente terminado, pero creo que hubo precipitación en la decisión”.

Asimismo, Pinedo dejó claro que es una candidata independiente, por lo cual no tiene alianzas políticas con los partidos tradicionales.

“Yo soy como la reina de los rumores, el único partido que yo tengo es el partido Valiente por Cartagena, hicimos un esfuerzo enorme por recoger firmas en menos de 30 días para poder inscribirnos, tengo una candidatura independiente. Ni me he reunido ni tengo ni idea de lo que pasa con el Pacto Histórico, de manera que no sé de dónde salió semejante rumor”, dijo.

Preguntas rápidas para respuestas rápidas

1. ¿Tiene alguna adicción?: “será al mango biche con sal”.

2. ¿Qué casas políticas la acompañan en su candidatura?: “esta es una candidatura sin casas políticas”.

3. Una virtud y un defecto de William Dau: “tiene la virtud de ser un hombre íntegro, pero es muy atravesado”.

5. ¿Tiene investigaciones?: “Yo he pasado por miles de investigaciones, pero en este momento creo que tengo ninguna. Eso depende un poco de la fórmula”.

6. ¿Con que palabras describiría a Dumek Turbay y a William García?: “A Dumek se vende bien y William García es un peligro para esta ciudad”.

7. ¿Qué es lo primero que haría el 1 de enero al llegar a la Alcaldía?: “es tanto el tiempo que se ha perdido, desde el 2011 que yo salí, que hay que empezar el 30 de octubre, el día siguiente de ganar las elecciones”.

Escuche la entrevista completa a continuación: