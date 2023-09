Ping pong electoral con Hassan Fares: sus propuestas a la Alcaldía de Barranquilla

En el ‘Ping pong electoral’ de W Fin de Semana, Hassan Fares candidato a la Alcaldía de Barranquilla habló sobre sus propuestas de cara a las elecciones regionales en octubre 2023.

La informalidad es una problemática generalizada en Barranquilla, ¿cómo busca combatirla?

“La informalidad es un problema grave para Barranquilla. Aparece que hay cinco clanes que dominan todo, tenemos que ser unidos”, dijo Fares.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad en la ciudad?

“Hay una fractura tremenda entre sociedad civil y Policía, y entre Policía y gobernantes locales. El pueblo siente que no tiene ciudad. No se quiere escuchar al pueblo, la mejor forma para combatir la inseguridad es presentarnos como padres del pueblo, escuchar qué necesita y cómo podemos ayudarlo, se sienten agredidos”, explicó.

¿Ha denunciado formalmente a alguna persona pública reconocida de Barranquilla?

“Tengo cuatro años luchando contra el sistema en Barranquilla, contra los criminales fracturasdores de sueño, pero para qué hago denuncias si las que hago no van a ningún lado, se manipula el tema judicial y no es fácil no quiero perder mi tiempo, no confió en el órgano judicial de Colombia”.

¿Qué políticas actuales de la administración de Barranquilla descartaría si llegara a ser alcalde?

“Primero debo acabar y quitar la mentalidad enferma y corrupta que esta dentro de la ciudad, vamos a colocar gente en la alcaldía que no está contaminada, que es de la nueva generación, acá hay muchos lideres maravillosos pero quiero que la nueva generación sea la que maneje esa alcaldía”.

Las encuestas recientes lo posicionan como el tercer candidato a la Alcaldía de Barranquilla: ¿confía en esas cifras? ¿Sí o no, por qué?

“No confió en esa encuestas, esas encuestas son falsas, se hacían las mismas cuando Alex Char iba a la presidencia, ustedes saben lo que pasó el año pasado, está siendo la misma novela. Quién paga Invamer, pues son los Char, no van a pagar para favorecerme”.

También se refirió a los Char.

“A Alex Char no lo acepto como candidato. El único que está en todos los barrios es Hassan Faresm, puede haber otro problema social si Alex Char llega a ser el alcalde de Barranquilla porque el problema es grave, el 87% - 97% de las encuestas son falsas”, dijo.

“Él piensa que el pueblo está manipulado y el pueblo ya está muy despierto”, añadió.

Preguntas rápidas

¿Cree posible unirse a algún otro candidato, ¿A cuál?

“Es imposible, en Barranquilla la ciudad está contaminada de muchos corruptos y bandidos”, contó.

¿Cómo califica la gestión del actual alcalde de Barranquilla?

“El alcalde de Barranquilla es un muñeco en manos de los Char, él no tiene las decisiones claras, siempre está pendiente de como vandalizar la ciudad”. La calificación fue 0

¿Está o ha sido investigado por alguna autoridad? ¿Tiene antecedentes judiciales?

“Tengo una investigación por persecución de una policía. El primer caso que se montó en mi contra se está viendo que es falso”.

Ha probado las drogas? Sí o no y cuál sería su política sobre el uso de drogas en la ciudad

“Nunca he probado, soy luchador contra el narcotráfico, tengo denunciado al expresidente Varela en Panamá”.

Lugar favorito de Barranquilla.

“Me encanta la 84, me encantas muchos barrios en el sur, pero mas que todo voy a sur todos los días me siento más como do con la gente del sur con todo respeto de la gente del norte”.

¿Cuál es su relación con Álex Saab?

“Alex Saab es un barranquillero acepten o no, pasa que su imagen ha sido fracturada por ser parte del Gobierno de Maduro. Alex Saab es una persona digna, el vino”.

“Después de tener tanto dinero en Barranquilla ofreció empresas, emprendimiento para todo el departamento”.

Preguntas de cultura general

El candidato no respondió ninguna de estas, pues explicó que no deseaba que le preguntaran cosas “sobre el pasado”.

