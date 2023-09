¿Es viable tener en el FPC un campeonato anual?: presidente de la Dimayor explica

Tanto la Dimayor como la Federación Colombiana de Fútbol buscan constantemente que el Fútbol Profesional Colombiano como producto sea más entretenido para la audiencia y como deporte, más competitivo. Propuestas que se han puesto sobre la mesa como el jugar un torneo, largo (de un año) serían medios que ayudarían a este fin. Sin embargo, surge la duda de si la idea es viable.

Por este motivo, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor habló en los micrófonos de Peláez De Francisco en La W para referirse a esta idea.

Actualmente el formato del FPC, en la primera división, consta de 20 equipos, una fecha de clásicos y el todos contra todos por semestre. Clasifican los ocho primeros que se dividen en dos grupos para disputar un cuadrangular. Los primeros de cada grupo van a la final y de ahí sale el campeón.

“He planteado eso en asambleas anteriores y no he dado con muchas razones, una de estas es el tema financiero, menos partidos es menos ingresos y si no tenemos un octogonal o dos cuadrangulares no hay esas taquillas para los clubes que participan, hay muchos motivos y también el tema de transmisión en TV desde el punto de vista comercial. Que debemos cumplir con número de partidos”, dijo Jaramillo.

Añadiendo que “todo eso atenta contra tomar una decisión que sea diferente, que sea un campeonato de un año, que se puedan jugar cuadrangulares y que termine siendo un campeón al año: el tema financiero, la tema de numero de partidos atenta contra eso en ese sentido”.

Así mismo, mencionó que deportivamente “eso sería mejor desde el punto de vista de planeación, de menos partidos porque vemos que de alguna manera estamos congestionando muchos partidos en primer y segundo semestre teniendo en cuenta copa y partidos internacionales”.

“Sí es un tema que tiene una consideración financiera importante, no se puede incumplir el contrato que tenemos con el operador en materia de número de partidos. Si todos nos ponemos de acuerdo incluso le podemos decir al operador que. En aras de mejorar el producto y tener mejor representación en los torneos internacionales, cambiemos el formato de campeonato para ver si eso de alguna manera representa un mejor proceso deportivo. Pero en este momento está pasando el tema financiero para los clubes”, añadió.

Sobre el tema físico de los jugadores, Jaramillo mencionó que “hay un gran número de partidos, un club que clasifique puede estar jugando al semestre 37 o más partidos, sí es un gran numero de partidos, no hay la menor duda y eso implica un desgaste físico”.

“Tenemos que compensar de alguna manera con más ingresos para que la decisión no sea económica o financiera sino pensada desde un punto de vista deportivo y a los jugadores, cómo crear en un año un campeonato interesante y que no se pierda el interés”, añadió.

Finalmente, el presidente de la Dimayor dijo que “el operador está dispuesto a escuchar, el producto es importante y tener mejor producto implica más suscriptores y sé que estaría en la capacidad de escuchar una propuesta sensata”.

Escuche la entrevista completa a continuación: