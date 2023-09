Teniente señala al general Suárez por falsos positivos: “fue el padre de la omisión”

En el marco del segundo día de Audiencia de Reconocimiento ante la JEP por 303 falsos positivos, el teniente (r) Jhon Suancha, exoficial del Gaula de Casanare, aceptó su responsabilidad en el fenómeno criminal, pero al tiempo lanzó graves acusaciones contra el general (r) Carlos Suárez Bustamante, conocido en el pasado como ‘La Machaca’ y exinspector del Ejército.

De acuerdo con el testimonio del teniente, el “padre” de la omisión por esos crímenes fue el general Suárez Bustamante, expresando que el exinspector del Ejército sabía de las denuncias desde el 2007 donde se reunió directamente con él ante una operación cuestionada, en las instalaciones del Gaula Casanare. Incluso, afirmó que el propio Suárez le pidió seguir dando bajas.

“Ordena desocupar todas las instalaciones del Gaula y dejarme solo con él en la sala de crisis del Gaula, ese día se fue hasta la luz, y mi general me dijo frentiao: oiga huevón, el Ejército no se gasta tanta plata en su entrenamiento, en su formación, para que usted ahorita se venga a atortolar ¿o es que no quiere ser capitán? (…) las bajas me las pidió directamente el señor general Carlos Suárez Bustamante, inspector general del Ejército”, narró el teniente Suancha.

Además, el exoficial del Ejército aseguró que el general Suárez Bustamante actuó tras las denuncias en 2008 sobre los jóvenes de Soacha debido a que ya el escándalo era incontenible y con rabia porque, en sus palabras, se le había dañado el ascenso a comandante del Ejército.

“Estoy hablando del 2007, los casos de Soacha ocurrieron en el 2008, y se pedían bajas. (…) para ese momento estaba candidato para ser comandante del Ejército y él omitió lo que ya después cuando salieron los casos de Soacha empezó a denunciar y a sacar toda la gente y empezar a entregar todo de la rabia que le dio de no ser comandante del Ejército”, expresó.

Asimismo, acusó que ha venido siendo amenazado y afirmó que, si algo le llega a ocurrir a él o a su familia, uno de los responsables podría ser el general (r) Carlos Suárez Bustamante.