Esto no es un capricho: Laura Sarabia defiende programa Jóvenes en Paz

La nueva directora del Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia, quien antes era jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, asistió al debate de control político en la comisión VII de la Cámara de Representantes al que fue citada.

Sarabia fue llamada hace dos semanas para rendir cuentas en un informe detallado del gasto de la nación. Cabe resaltar que es la primer vez, desde que estalló el caso de su niñera Marelbys y el dinero perdido, que Sarabia acude al Congreso de la República.

Uno de los ejes que más causó polémica durante este debate de control, fue el programa Jóvenes en Paz. Algunos representantes señalaron que esto sólo sirve para que los jovenes dejen de matar.

“El tema de Jóvenes en Paz. Yo le haría una invitación a usted y a gran parte de la comisión a que vayamos a Buenaventura a que vayamos a reunirnos con gente de ‘Los Shottas’ y ‘Los Espartanos’ que son los que están en el pandillismo y que podamos hablar con ellos para encontrar porqué es necesario. Este programa no es el capricho o el de un presidente”, señaló la directora en respuesta al representante Andrés Forero del Partido Centro Democrático.

¿Qué dijo el representante Andrés Forero?

Comenzó su intervención señalando que el bajo presupuesto de ejecución de la entidad, no se le puede adjudicar a Sarabia, ya que acaba de llegar al cargo. Sin embargo, Forero expresó una preocupación por un incremento en la inversión del Programa Jóvenes en Paz.

“Yo he sido muy critico, pedí que nos explicaran cuál era el sustento teórico para dar tantos recursos a este programa. Quiero que usted nos aclare cuál va a ser la manera en la que van a seleccionar los jovenes, sobre todo porque hay muchos que cumplen con la ley y han estado en el marco de la legalidad y no han tenido apoyo del Estado. Vimos a demás que el presidente en el juicio planteó de manera incorrecta el programa cuando decía que les iban a pagar a esos jovenes por no matar”, concluyó.

Finalmente, la directora Sarabia reiteró que la entidad no es un simple operador de giro, sino que va más allá.

“La labor del Departamento de Prosperidad Social no es ser un simple operador de giro. Debe de ser el ente rector de la política de superación de la pobreza; no es simplemente una transferencia a un grupo poblacional, sino es una transferencia para cumplir y poder generar una alternativa y condición diferente de vida que permita tener otras alternativas en educación, empleo y emprendimiento”.