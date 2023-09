“Mi salida del Ejército es injusta”: comandante de Brigada 11 tras caso de Tierralta

En diálogo exclusivo con La W, el que hasta hace poco era el comandante de la Brigada 11 del Ejército Nacional, el coronel José Edilberto Lesmes, señaló que, tras enterarse de su salida de la institución, se va con la “frente en alto”. Esto en medio de las investigaciones que se adelantan por la incursión de militares que se hicieron pasar por disidencias Farc y llegaron hasta la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba.

En el caso del coronel Lesmes, aunque estaba de vacaciones, fue uno de los 18 militares que fueron sacados del Ejército tras las denuncias de la comunidad que fue amenazada y amedrentada por ocho soldados y dos suboficiales. La decisión de su salida se da por “omisión y falta de control” para evitar estos hechos, según fuentes consultadas por W Radio.

Ante este escenario, el coronel respondió: “vacaciones que ya habían sido aprobadas por el propio Ejército, durante las vacaciones me enteré del hecho, inmediatamente me pongo al tanto y cuando veo el desenlace que se viene, suspendo mis vacaciones y asumo como comandante. Mi salida de la institución es totalmente injusta teniendo en cuenta que el mando de la Brigada lo tenía el segundo comandante porque yo estaba en vacaciones”.

Añadiendo que “no hay ningunas omisiones de tiempo atrás, de nueve meses que llevaba de comandante de la Brigada era la primera vez que estaba de permiso. Todos los días nosotros hacíamos lo que se llama la apreciación dinámica donde miramos donde están ubicados los hombres y donde hacemos las proyecciones de cómo se pueden mover esos pelotones al día siguiente, teniendo en cuenta las informaciones que se tienen, hacíamos las recomendaciones para los movimientos”.

Además, dijo que no es cierto como se ha dicho, que la unidad militar que llegó hasta Tierralta adelantaba un allanamiento. “No, ese pelotón ingresó el 29 de agosto como apoyo al pelotón Aquiles 3, porque son soldados profesionales que llevan 8 meses, mientras que este pelotón tiene soldados profesionales de hasta 17 años de antigüedad y como íbamos para el área base de la estructura del Clan del Golfo”.

Sin embargo, aclaró: “una vez se llega ahí, ya desconozco la intención del personal para tomar esa determinación”.

De igual forma, el coronel negó que el teniente a cargo de la unidad militar tuviera problemas de salud. “Eso es falso, nunca lo manifestó, no hay nada escrito, no hay solicitudes de citas médicas, la Brigada nunca recibió solicitud para que lo vieran. Estoy y me voy con la frente en alto, en nueve meses como comandante se hicieron las cosas de manera transparente y los resultados operacionales así lo demuestran, me enteré por los medios de comunicación de primera mano, esperé que llegaran ya las cosas (…) desconozco por qué se da la determinación de mi salida”.

Versión del Ejército sobre incursión de militares

Aparte de los 10 militares implicados directamente en la incursión de hombres armados, se van por “omisión y falta de control” del Ejército seis oficiales y dos suboficiales pertenecientes al Batallón Junín del Ejército Nacional, dentro de los cuales está el actual comandante de la Brigada 11, además del comandante del batallón, el oficial de operaciones y 10 militares que participaron directamente en los hechos.

“Los comandantes adelantan operaciones militares a través del mando tipo misión, y esto requiere un proceso militar de toma de decisiones, donde se planea, prepara, ejecuta y evalúa; asimismo los comandantes subordinados aceptan riesgos prudentes y deben ejercer iniciativas disciplinadas”, señaló el comandante del Ejército, el general Luis Ospina.

Igualmente, agregó que “lo registrado en los videos y los resultados de la inspección determinaron que los procedimientos efectuados fueron totalmente contrarios al actuar institucional, trasgrediendo las normas, las leyes y la doctrina militar, al realizar actos inapropiados en contra de la población civil, emplear prendas no autorizadas, cubrirse el rostro, usar inadecuadamente las armas de la República; entre otros aspectos tácticos militares”.

