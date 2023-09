Denuncian incumplimientos de la Universidad Distrital con contratistas

Entre mayo y junio de 2022 la Universidad Distrital contrató un grupo de profesores y otros profesionales para realizar las preguntas del concurso de méritos de la CNSC para ocupar vacantes del Inpec. La Universidad no solo incumplió el contrato suscrito con la CNSC, sino que además le quedó debiendo el pago al grupo de profesionales.

Patricia Llano Restrepo, contratista de la Universidad Distrital, detalló en Sigue La W que “a nosotros, un grupo muy grande de profesionales, nos reunieron a principios de junio para la inducción, debíamos realizar este proceso en dos meses, pero por restructuración del propio proyecto nos demoraron más. Nos prometieron contrato la primera semana de inducción y a quienes les llegaron los contratos los recibimos a finales de noviembre cuando ya habíamos entregado las preguntas de la parte del proyecto correspondiente al Inpec”.

Añadiendo que a la fecha le deben casi 9 millones de pesos.

Por su parte, Viviana Rodríguez Navas comentó que “en mi caso, nosotros no habíamos firmado contrato, nos enviaron circulares en donde nos dijeron que teníamos que empezar labores y prestar los servicios y ellos nos garantizaban que nos iban a hacer todo el proceso.”

“Nosotros hicimos llegar toda la documentación, es más en conjunto la subimos a un drive, subimos la información, pero la respuesta ha sido siempre que hasta que la Comisión no les pague no nos pagan a nosotros, pero la Comisión ya había adelantado un dinero para esto, pero a nosotros nos han hecho llegar nada”, dijo.

Otra de las denunciantes fue Carolina Gualteros, quien aseguró que en su caso le deben cerca de 10 millones de pesos y tampoco cuenta con un contrato.

“Nosotros realizamos las labores desde junio hasta diciembre y aunque enviamos varias veces los documentos nunca nos respondieron. Incluso nos tocó en diciembre unas jornadas muy arduas y no nos pagaron”, aseguró

Así mismo, señaló que en repetidas ocasiones han presentado derechos de petición ante la Comisión Nacional del Servicio Civil como a la Universidad Distrital, pero no han obtenido respuesta.

“Hemos ido dos veces al Ministerio de Trabajo, en la primera ocasión no hubo representantes de la U. Distrital ni de la Comisión, y la segunda vez se presentaron los abogados de la U. Distrital y simplemente nos dijo lo que queríamos oír para tranquilizarnos, pero a la fecha no ha pasado nada. Nos están debiendo entre todos cerca de 1.000 millones de pesos”.

Por último, José Francisco Torres, indicó que “nos hicieron trabajar por espacios de 5 meses, donde nosotros presentamos toda la información solicitada. En mi caso yo pasé todos mis documentos, tengo el contrato y adicional a eso, pasé todos los documentos. Se me deben 9 millones de pesos, he hecho todas las gestiones ante el Ministerio del Trabajo y la verdad lo único que me doy cuenta es que la universidad no quiere responder. El Ministerio tampoco nos quiere responder”.

