Invasión ilegal en Cali: no le hicieron caso a la Alcaldía

Sigue La W conoció las denuncias de la comunidad de Buitrera, un corregimiento de Cali, la cual reclama que desde hace varias semanas un grupo de personas han invadido el predio denominado ‘Lote Chorros: parte montañosa” del Ecoparque Cerro de la Bandera.

La inseguridad, los olores y la afectación ambiental son las principales problemáticas que denuncian los habitantes.

Fernando Libreros, vecino del sector, relató a este medio que esta situación se ha estado presentando hace casi un mes.

“La Alcaldía tomó medidas hace una semana y hubo desalojo, pero al día siguiente volvieron a ingresar. Seguimos haciendo la denuncia del caso porque no es un terreno habitable por diversos motivos (...) queremos hacer caer en cuenta que es un terreno inestable, erosionado y no es habitable. Hay un riesgo eléctrico en el que, a menos de 30 metros de la base de la torre, no es posible construir viviendas porque cualquier rayo o descarga eléctrica sobre la zona, las líneas de tierra llegan a, más o menos, 30 metros. Están invadiendo cerca del cerro (...) es un tema social, no deben habitar personas allí”, expresó Libreros.

Por lo anterior, aseguró que seguirán solicitando a las autoridades que se surta efecto el desalojo.

Libreros también se refirió al batallón del Ejército Nacional que se encontraba asentado en este lugar antes de los invasores: “No conocemos las razones exactas por las que fue retirado este pelotón”.

Por su parte, Liliana*, cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad, contó en Sigue La W que varios vecinos del sector han sido objeto de amenazas por denunciar esta situación.

“Una vecina tuvo que acudir a la Fiscalía por temor a represalias contra su vida en este escenario. Me atemoriza presentarme, más (aún) cuando uno tiene familia. Todos los vecinos nos sentimos vulnerables en esta situación (...) el daño ecológico ha sido fuerte, muchos animalitos muertos y la montaña completamente deforestada”, reclamó Liliana*.

Además, sostuvo que, a pesar de que han tocado muchas puertas para buscar soluciones a esta situación, esta “sigue creciendo”.