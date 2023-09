Fiscal Monsalve denunció ante la Corte a Catherine Juvinao

La fiscal Angélica Monsalve, denunció ante la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia a la representante a la Cámara del partido Verde, Catherine Juvinao, por los delitos de injuria y calumnia.

La funcionaria judicial también solicitó que la congresista sea llamada a declarar para que aclare los supuestos hechos de corrupción en los que estaría al parecer involucrada la también representante a la Cámara, Katherine Miranda.

“Solicito que se llame a declaración, a la representante Catherine Juvinao Clavijo, a efectos de ampliar y darle claridad, a lo que ella manifiesta sobre los presuntos hechos delictivos desplegados aparentemente, por la representante Luvi Katherine Miranda Peña, y que aporte las pruebas de sus afirmaciones”, apartes de la denuncia de Monsalve.

Igualmente, en el documento la fiscal señala que Juvinao supuestamente mencionó a Miranda en medio de una de las conversaciones que sostuvieron por una plataforma de chat.

“El 04 de septiembre del año 2023, la representante Catherine Juvinao, me escribe desde su número telefónico por la plataforma signal, para informarme, (a propósito de un incidente en el congreso de la república, dónde una cámara graba a la representante Katherine Miranda escribiéndose o chateándose con el senador J.P. Hernández) unos presuntos hechos delictivos cometidos por la representante Katherine Miranda”.

En el documento que se radicó ante la Corte Suprema de Justicia se señaló que “en estos mensajes de datos, la representante Juvinao, asegura que su compañera de bancada Katherine Miranda Peña, le sacó mermelada al Gobierno Petro, que Miranda tiene mermelada en todos lados, que es una falsa y una aprovechada, que tiene puestos en el SENA e ICETEX y que es en todo país, que esto es producto de las cuotas dadas por el gobierno Petro a ella, que además, Miranda conspira contra la rama ejecutiva-gobierno Petro, y que, con recursos producto de la reposición de votos, destinó 200 millones de pesos para comprarse una casa”.

Monsalve señala que está dispuesta a ampliar la denuncia y a entregar las siguientes pruebas:

Capturas de pantalla de la plataforma signal, donde la representante Katherine Juvinao, me comunica los presuntos hechos delictivos cometidos por la representante Luvi Miranda.

Fotos dónde la representante Catherine Juvinao Clavijo, me llama por video para terminar de ponerme en contexto de los presuntos hechos cometidos por su compañera Katherine Miranda Peña (capturas de pantalla, en vista de que la representante Juvinao, elimina sus mensajes de datos de su plataforma signal una vez el receptor los lea, pues, utiliza los mensajes temporales)

Enlaces de la red social X, en los cuales se evidencia claramente, las falsas acusaciones que hace de mi persona, la representante Catherine Juvinao Clavijo, sometiéndome al escarnio público.

Video original, grabado en mi casa, con el consentimiento de la representante Juvinao, dónde, hace unas manifestaciones presuntamente constitutivas de un delito.

Pongo a disposición de la honorable corte, el escenario, dónde se realizó la grabación, es decir, la terraza de mi casa.

Video grabado por la representante Catherine Juvinao y publicado por ella misma en la red social X con duración de 6:19 minutos, mediante el cual me vilipendia y me acusa de cometer hechos inexistentes que constituyen varios delitos.

Así empezó la controversia entre la congresista y la fiscal

La publicación de un polémico audio en el que la representante Catherine Juvinao, de Alianza Verde, sostiene una conversación sobre su futuro en la política. Según lo que se escucha en la grabación, en la que se perciben cortes de edición, Juvinao asegura que estaría cuatro periodos en el Legislativo y después, dice, se iría a una isla.

“Necesito hacer dos cámaras y dos senados, esto es 16 años como parlamentaria. Justo después, me quiero ir a una isla frente al mar y descansar y no saber nada de este país. Pues ahí sí me tocará un poco a lo Fajardo decir: “me voy a ver ballenas “, precisa en la grabación.

Ante la tormenta que se armó, la congresista, a quien muchos califican como incoherente, porque una de sus promesas en campaña era justamente reformar el Congreso y poner límites a la reelección de los legisladores, entregó su versión.

Juvinao aseguró que esa grabación es producto de una conversación con la fiscal Angélica Monsalve, quien aparentemente la grabó sin autorización y después habría editado ese audio, como parte de lo que ella sugiere sería una estrategia para desprestigiarla.

Ante esto, la representante anunció que denunciará a la fiscal. Respondió la fiscal: “Cómo puede ser tan mentirosa, vino dos veces a mi casa, incluso salió ebria”.

En su momento, W Radio consultó a la fiscal Angélica Monsalve, quien negó haber grabado ilegalmente a la representante a la Cámara Catherine Juvinao.Igualmente, señaló que fue la congresista la que, de manera insistente, la buscó para según ella hablar mal del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa y del presidente de la República, Gustavo Petro.

Monsalve señaló que las críticas que ha hecho al jefe del ente investigador y acusador en Colombia han sido abiertas y públicas y que no le interesa participar de ningún plan para afectarlo.

La fiscal también señaló que cuenta con las evidencias para demostrar que fue Juvinao quien quiso hablar con ella varias veces y que incluso fue a su casa, tras insistirle sobre la importancia de la conversación.

A través de su cuenta de la red social de X (antes Twitter), dijo que “señora Catherine Juvinao ahora solo me falta que me culpen de haber roto el florero de Llorente. Como una congresista puede ser tan mentirosa, usted me busco desesperadamente, y vino dos veces a mi casa, incluso salió ebria de aquí, usted quería controlar al FGN y usarme para eso”.

Ampliar

Ampliar