Candidato a la Alcaldía de Cali, Danis Rentería, arremetió contra Jorge Iván Ospina

El candidato a la Alcaldía de Cali por el Pacto Histórico, Danis Rentería, sorprendió este lunes al arremeter contra el actual mandatario Jorge Iván Ospina, quien en el pasado fue su jefe.

El exsecretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali le atribuyó los problemas sociales y económicos de la ciudad a Ospina, así como a los exalcaldes Rodrigo Guerrero y Maurice Armitage.

“Han sido irresponsables con las finanzas públicas de nuestra ciudad de Cali. Hoy la ciudad está endeuda en más de 1.5 billones de pesos, con los intereses a los bancos suma a casi 2.6 billones de pesos, esto es supremamente grave”, señaló.

Le puede interesar Minga indígena llega a Bogotá para gran movilización este 27 de septiembre

Rentería también aseguró no arrepentirse de haber hecho parte de la Administración de Jorge Iván Ospina. No obstante, ha pedido que lo juzguen por su conducta personal y no por su pasado político.

Ante los rumores de la supuesta adhesión del Pacto Histórico a la campaña de ‘El Chontico’, Danis reiteró que es el único candidato a la Alcaldía de Cali que recibe el respaldo de la colectividad.

Por su parte Roberto Ortiz también desvirtuó que haya recibido apoyo por parte de dicho partido.

Asimismo, varios líderes del Pacto como los congresistas Alfredo Mondragón y Wilson Arias, también desmintieron que estén respaldando otras candidaturas en la carrera por la administración caleña diferentes a la de Rentería.