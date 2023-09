“Tomándola por el cuello intentó besarla”: la denuncia contra un general por acoso sexual

Luego de que la Fiscalía General de la Nación revelará que una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió indagación por presuntos actos delictivos en los cuales habría incurrido el brigadier general John Jairo Rojas Gómez cuando se desempeñó como comandante del Comando Conjunto No. 2 del Ejército, La W pudo conocer detalles de una de las denuncias contra el oficial, por presunto acoso y abuso sexual.

Según la denuncia conocida en exclusiva por La W, en el mes de febrero de 2020 en un Puesto de Mando adelantado por la Fuerza de Tarea de Despliegue Rápido, una teniente “fue llamada un día al Comando de la FUFRA No. 4, supuestamente para recibir órdenes directas del señor alto oficial, estando allí ella se sentó, escucho al señor general, y estando retirándose del Comando, el señor brigadier general se levantó de su silla y tomándola por el cuello sorpresivamente intentó besarla, procediendo ella a salir abruptamente de este lugar”.

“Esta actuación causa un gran impacto en mi cliente, generándole una crisis nerviosa y temerosa de contarle a alguien lo sucedido. Si bien es cierto la Unidad contaba con los servicios profesionales de la señora psicóloga, no era una persona de confianza e imparcial por ser la misma la esposa de un señor teniente coronel comandante de un Batallón Adscrito a la FUDRA No. 4, siendo amigos personales del general, circunstancias que le llevaron a no acudir a ella”.

Después de esto, según la denuncia, la expresión del general hacia la oficial “varió ostensiblemente, gritándola, haciéndole saber que para él su trabajo siempre estaba mal, la humilló frente a sus compañeros, superiores, subalternos y demás personal sin motivo o razón alguna, haciéndole de esta forma la vida imposible y llevándola a una situación de clara inferioridad e indefensión. Al parecer, el ultimo hecho y antes del relevo del señor brigadier general, fue la intromisión de este último a esculcarle sus cosas e invadir su privacidad, sin justificación alguna”.

Respuesta del general John Rojas

En diálogo exclusivo con La W, el general respondió a los señalamientos sobre presuntos actos de acoso y abuso sexual. “En ningún momento me han notificado, yo tengo un chat de una oficial que hace el reclamo de por qué no se le pagó una prima administrativa y obviamente adornan la denuncia, yo tengo todo documentado, cuando salgo, ella pide la baja, pero tengo las pruebas, realmente no tengo nada, nunca me han llamado, no tengo ningún conocimiento. Preciso sale todo en estos momentos”.

Además, añadió que: “todo es falso, nunca permití estar solo ni atender a nadie solo en mi oficina, yo tengo los chats, donde al contrario hay otras situaciones que por respeto no digo, pero siempre me mantuve”.

Por último, dijo que “sorprende que se han dedicado a mandarme y buscarme de todo. No estoy condenado, ni hay una resolución de acusación, no hay nada, ¿cuál es el afán?, hace más de un mes no tenía nada (…) yo quisiera que me escuchara el ministro y el presidente porque esto no es justo, solamente para hacerme un escándalo. Soy un general que llegué de la forma más humilde, es muy triste la situación, los subalternos lo saben, todo esto se me vino, cuando me dijeron general de la paz”.