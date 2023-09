Asesinan al padre de uno de los candidatos a la alcaldía de Caloto, Cauca

En la finca Piedra Grande, ubicada en el perímetro urbano del municipio de Caloto, en el norte del Cauca, fue asesinado Duvalier Sebastián Cifuentes Fajardo, de 62 años, padre del actual candidato a la alcaldía municipal, Sebastián Cifuentes.

Los hechos se registraron en horas de la mañana cuando un desconocido ingresó al predio y disparó contra la humanidad de la víctima.

El candidato denunció que no hubo una reacción oportuna de las autoridades, ya que la Policía llegó al lugar dos horas después de que ocurrieron los hechos.

“Son momentos muy difíciles; estábamos en casa y mi padre bajó a la finca como de costumbre. Lamentablemente, cuando llegó, se encontró con una persona armada que le disparó en la cabeza”.

Además, señaló que es muy triste que en medio del escenario político ocurran sucesos como estos.

“Mi papá, abogado de profesión, toda su vida fue un gran político y una gran persona. Fue concejal en cinco ocasiones, aspiró a la alcaldía y a la asamblea, lideró varios proyectos para el municipio y el departamento. Además, fue un comerciante muy reconocido en el ámbito político”, dijo.

El candidato señaló que, a pesar de la muerte de su padre, quien lo apoyaba y promovía, continuará con su aspiración a la alcaldía.

A pesar de no haber recibido amenazas, Sebastián Cifuentes explicó: “Cuando uno aspira a un cargo público, siempre existirán personas que no están de acuerdo, gente que no quiere dejar el poder, gente a la que le molesta el trabajo que realizamos por la comunidad en contra de la corrupción...”.

El secretario de gobierno del Cauca, Diego Aguilar, calificó el suceso violento como un ataque directo a la democracia. “Exigimos dar con el paradero de los responsables”, afirmó.

Al lugar de los hechos llegó un equipo del CTI de la Fiscalía General de la Nación para llevar a cabo los actos urgentes de levantamiento e iniciar las investigaciones pertinentes que permitan conocer los motivos del crimen.