EE.UU. es vulnerable a la inmigración porque tiene fuertes corrientes xenofóbicas: Petro

En el marco del XVIII encuentro de la Jurisdicción Constitucional, ‘Entre Ríos y Saberes’, en el que se convoca para reunir territorios que han permanecido en constante relación con el medio ambiente, el presidente Gustavo Petro se refirió al éxodo que han tenido que sobrellevar varios inmigrantes y a la propuesta que le han hecho de detener “casi que a la fuerza la inmigración”.

“¿Nosotros qué vamos a hacer? Solo por hacer una incidencia, a mí se me ha propuesto casi que a la fuerza detener la inmigración. No me veo yo con un látigo pegándole a los inmigrantes que cruzan por nuestro territorio tratando de impedir que lleguen a los EE. UU.”

Además, hizo un fuerte señalamiento a EE.UU. afirmando que el país es vulnerable a la inmigración porque tienen fuerzas políticas y corrientes xenofóbicas.

“Los EE.UU. que son vulnerables políticamente en su sociedad a la emigración porque tiene fuertes corrientes xenofóbicas y, por tanto, fuerzas políticas que al cimentarse sobre la xenofobia conquistan el voto popular. Ese es el crecimiento de las extremas derechas del mundo en el norte”.

El mandatario dijo que esas mismas fuerzas políticas son las que producen políticas públicas profundamente agresivas en contra de cualquier persona que quiera migrar. Enfatizó en que la tensión va a subir porque la cantidad de inmigrantes que salen de sus países aumentará de manera considerable.

“Esa distopia de observar un país que se desocupa será lo que verán nuestros hijos y nietos que serán participes del éxodo. Colombia no será lo que hoy sabemos que es, el país de la belleza”, concluyó.