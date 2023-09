En Cartagena no se demolerá edificio en el Centro Histórico: Inspectora de Policía

En la calle Segunda de Badillo del Centro Histórico de Cartagena, se encuentra ubicado el edificio Zarur, el cual hace parte del patrimonio histórico de la ciudad y está en total deterioro, como muchos inmuebles ubicados en este importante sector.

Este edificio pertenece a prestigiosos empresarios, uno de ellos contrató una persona para el cuidado de la infraestructura con el fin de evitar que fuera saqueada o invadida.

“El edificio tiene cuatro plantas, en un primer momento la Inspección de Policía ordenó evacuar como medida preventiva, como los edificios en el Centro Histórico no se pueden quedar sólo porque son muy propensos a que sean invadidos por terceros, mi cliente contrató una persona que cuidara y él tiene una hija la cual tenía en el lugar permanentemente”, explicó el abogado del proceso.

Los días transcurrieron después de la contratación. Una estudiante de sexto semestre de derecho, identificada como Laura Valentina Calvache Lara, que visitaba Cartagena, se percató de la presencia de la menor en inmueble y de forma inmediata interpuso una tutela, “presenté la tutela como agente oficiosa de la niña que vive en el edificio Zarur”

“Decidí presentar esa tutela porque en la calle Segunda de Badillo, de Cartagena, vive una niña con sus padres en el edificio Zarur el cual está a punto de desplomarse; cualquier persona que vea en el Centro Histórico un edificio en similares condiciones pueda obligar a que lo restauren”, expresó Laura.

Añadió, “por presentar la tutela he recibido intimidaciones de personas que no conozco, pero aun así no me detuve para poder salvaguardar la vida de la niña y de los transeúntes”.

El Tribunal Superior de Cartagena mediante un fallo señaló, “la Inspección de Policía Comuna No. 1B, fue la que emitió la orden de evacuación del edificio Zarur y hasta la fecha de presentación de esta demanda no ha realizado ninguna labor tendiente a su materialización”.

“Si bien la parte accionante pretender que se emitan ordenes contra la Procuraduría General de la Nación, la Alcaldía de Cartagena y los ocupantes del mencionado bien inmueble, lo cierto es que no existe evidencia que dichas autoridades se encuentran vulnerando derecho alguno, por lo que no hay lugar a dirigir ordenes en su contra”, se lee en el fallo.

Indica el Tribunal que, “en el presente asunto la acción está dirigida, entre otros, contra la Inspección de Policía Comuna No. 1B de esta ciudad, por lo que se trata de una tutela contra autoridad que, supuestamente, no ha materializado la orden de evacuación del edificio denominado Zarur, pese a que así fue ordenado al interior de un proceso policivo”.

Señaló, “declarar infractor del comportamiento contrario a la convivencia, consagrado en el artículo 27 # 5 de la ley 1801 de 2016, a Inversiones Sánchez Sabagh y al señor Arles Henao Hincapie, en calidad de propietarios del inmueble ubicado en el Centro histórico calle segunda de Badillo Cra. 7 no. 36-14 denominado edificio Zarur; imponer las medidas correctivas consagradas para numeral 5 del artículo 27 de reparación, mantenimiento de inmueble y demolición”.

“Tramitar ante el Ministerio de Cultura, la división de patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura, Secretaría de Planeación y Curaduría Urbana de Cartagena los correspondientes permisos para la ejecución de las obras civiles; evacuar el inmueble ubicado en el Centro histórico calle segunda de Badillo Cra. 7 no. 36-14 denominado Edificio Zarur, una vez se obtengan los correspondientes permisos de las autoridades competentes y se inicien las intervenciones a fin de evitar riesgos a la vida e integridad de las personas”, puntualizó el Tribunal.

EN CARTAGENA NO SE DEMOLERÁ EDIFICIO EN EL CENTRO HISTÓRICO: INSPECTORA DE POLICÍA

En dialogo con W RADIO la inspectora de policía comuna 1B - Centro Histórico, Mónica Herazo, se refirió al fallo del El Tribunal Superior de Cartagena y enfatizó que no hay orden de demolición de toda la infraestructura.

Indicó que el 6 de octubre será la fecha para realizar la diligencia de evacuación, “no hay orden de demolición porque, en el Centro Histórico, para dar una orden de demolición primero tiene que ir hasta el Ministerio de Cultura”.

“Segundo el inmueble no está en ruina aun, está en riesgo, el competente para declarar la ruina es el alcalde mayor de Cartagena y no el Inspector de Policía. El decreto 1077 de 2015 que establece como competente al alcalde para declarar la ruina y ordenar demolición, si no se arregla terminamos allá, la idea es no llegar hasta allá. El inmueble es privado si el propietario no cumple con su deber el Distrito podrá iniciar acciones”, señaló la inspectora.

Añadió, “recibí la orden del Tribunal e inmediatamente saque el auto donde ordeno acatar la orden impartida y he señalado la fecha del 6 de octubre para realizar la diligencia. Los estaré notificando para que evacuen de manera voluntaria, si no me tocara hacerlo con el concurso de la fuerza pública, evacuar para salvaguardar la vida y la integridad de las personas”.

Explicó que a inicio de su proceso, antes que interpusieran la tutela y se conociera el fallo en el Tribunal, ya se había ordenado la evacuación en todo el edificio, “había tres negocios y uno de ellos evacuo de manera voluntaria, quedan dos negocio que tienen conocimiento del fallo; el abogado que los asesora dijo que iban a evacuar, sin embargo enviaré la notificación manera formal”.

Siguió explicando que, quien estable si las estructuras están en riesgo es la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo y Desastre, “también nombro un perito, ingeniero estructural de la lista auxiliares de la justicia, para dar más soporte al proceso y concepto”.

Sobre el edificio Zarur, la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastre señaló que en efecto se encuentra en riesgo inminente de colapso, “debido al deterioro de su mampostería, balcones y estructura que ha estado sometida a la intemperie y ausencia de mantenimientos preventivos durante años”.

Por su parte el perito auxiliar, designado por la Inspectora de Policía, sostuvo que hay un deterioro progresivo por el fenómeno de la corrosión en los aceros de refuerzo, tanto en losa de la azotea como de las columnas que soportan los cuatro niveles.

“Se evidencia que ninguna columna cumple con las exigencias actuales de la norma sismorresistentes, las normas anteriores tampoco fueron cumplidas. La edificación se encuentra en alto riesgo de colapso, hay una amenaza real de ruina, luego es perentorio sustituir una a una cada columna, desde los cimientos hasta la azotea, previamente reemplazando los demás elementos estructurales. Como se debe re cimentar toda la planta del edificio es indispensable desocuparlo y demoler gradualmente las columnas y los entrepisos, de tal forma que pueda ingresar a la obra la torre de la máquina que hincara los nuevos pilotes de concreto armado”, aseguró el perito.

Concluyó, “esta propiedad fue incluida en la lista elaborada por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena como riesgo inminente de colapso estructural, por su lamentable deterioro y avanzado estado de corrosión del acero de refuerzo que conforma el piso voladizo de su actual estructura”.

“FALLO DE TUTELA ORDENA EVACUACIÓN INMEDIATA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, QUE SE ENCUENTRA EN INMINENTE RIESGO”, DEFENSA

El abogado, de uno de los propietarios del edificio Zarur, también le dijo a W RADIO que el fallo del Tribunal ordena a sus representados una reparación del inmueble, no demolición.

“El inmueble no se va a demoler es un bien de interés cultural y hay que procurar su conservación, la orden de reparación venía por la Inspección de Policía hace meses atrás quienes, en un proceso de comportamientos contrarios a la vida e integridad de las personas nos había impuesto esa orden de remodelar el edificio”, dijo el abogado.

Aseguró, “mi cliente, propietario de un gran parte del edificio, si va a acatar la orden. Nosotros en su momento no discutimos la orden de la Inspección porque estamos interesados en que el inmueble se repare; el edificio está en mal estado, solo funciona un establecimiento de sandwinch cubano”.

“El fallo del tribunal ordena la evacuación inmediata (...) iniciamos con un cerramiento del segundo y tercer piso, para remodelar el edificio toca gestionar permisos desde el Comité Técnico de Patrimonio por ser un bien de interés cultural”, explicó.

La inspectora de policía comuna 1B - Centro Histórico, Mónica Herazo, manifestó que como el caso del edificio Zarur hay varios y fueron notificados para su evacuación y remodelación, “diagonal a la India Catalina se inició el proceso, hay un inmueble donde se dio la orden de evacuación para el arreglo, las personas salieron, pero han tenido inconvenientes porque cada local tiene su propietario. Haré un requerimiento haber cómo va ese trámite”.

“Diagonal a la escuela de Bellas Artes también ordene la evacuación, tuvieron su concepto favorable del Comité de Patrimonio e iniciaron las reparaciones correspondientes. En San Diego también di orden de evacuación y ya iniciaron”, señaló Herazo.

Concluyó, “solo me quedan pendiente, que están en proceso, el Centavo Menos que queda diagonal a la Catedral y el edificio Don Jaime que ese apenas voy a iniciar el trámite, son casos similares al edificio Zarur, que requieren reparaciones urgentes”.