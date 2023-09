No se pidió mi consentimiento para excluirme”: Amparo Cerón, externada por Gustavo Petro

Amparo Cerón. Cortesía: Archivo particular.

Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro cambiara la terna para elegir al próximo fiscal General de la Nación que fue remitida a la Corte Suprema de Justicia, la jurista Amparo Cerón ha mostrado su inconformidad con la decisión de ser excluida.

Esta vez le envío una carta de tres paginas al presidente del alto tribunal Fernando Castillo, en la que le dice que no fue notificada por el presidente Gustavo Petro y se enteró por medios de comunicación: “El día de ayer 26 de septiembre de 2023, por los medios de comunicación, me enteré que el señor presidente de la República, envió a la Honorable Corte Suprema de Justicia, una llamada “nueva terna” para elegir fiscal General de la Nación, donde excluye mi nombre, mantiene los otros dos e incluye una nueva integrante”.

Sobre la exclusión resaltó que no se le consultó: " Para tomar esta decisión administrativa no fui consultada, tampoco se pidió mi consentimiento para excluirme; por manera que, es fácil apreciar que se trata de una revocatoria directa de un acto administrativo autónomo, particular y concreto”, señala Cerón en su carta.

Amparo Cerón también dijo que esta exclusión fue una condena:

“La exclusión de mi nombre, en el contexto públicamente conocido, es tanto como una condena en mi contra, sin fórmula de juicio, sin haber sido oída, sin derecho alguno a defensa, porque sucede a unos actos de injuria y calumnia a través de medios de comunicación, provenientes de una persona que fue condenada por corrupción en Colombia y Estados Unidos. Tal hecho es una grave vulneración a mis derechos fundamentales y procesales, mancilla mi nombre y es una inversión de los valores de la justicia; además, genera graves perjuicios morales tanto para mí, como para mi familia”, dice la carta dirigida al alto tribunal.