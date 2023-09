Anuncian resolución de la CREG con la que se aliviará situación de comercializadoras

Durante la Conferencia Energética Colombiana número 40, Enercol 2023, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, se pronunció sobre la situación de varias comercializadoras de energía que se encuentran contra las cuerdas por su situación económica, derivada principalmente de la llamada “opción tarifaria”.

Así las cosas, el ministro Camacho, confirmó lo dicho en W Radio, acerca de la importante reunión que se realizó en la Comisión de Regulación de Energía y Gas y donde se adoptaron medidas para aliviar la situación de dichas compañías.

Se reiteró que se mantiene disponible el crédito que se puso a la orden en Findeter de un billón de pesos para que la comercializadoras tengan la caja para seguir operando, también se informó que por el lado de los subsidios en el sector energético en el último mes se giró otro billón de pesos para las familias más vulnerables del país.

Frente a la más reciente medida que se adoptó en la Creg, el ministro Camacho confirmó que se firmó una resolución la cual “busca garantizar una flexibilidad en el pago de sus garantías y de las deudas que tienen con las generadoras precisamente para que puedan tener flujo de caja, manejo de deuda con las generadoras y no se vean expuestas a la bolsa, si no también garantizar que no se vean expuestas al pago de estas deudas que fue la comunicación de XM”.

Se agregó que por el lado de las generadoras que principalmente son desde donde se impacta el precio de la energía en bolsa, la cual en las recientes jornadas ha tocado sus máximos históricos, el MinEnergia aseguró que también se está preparado un paquete de medidas que permitan una mejor eficiencia y competencia en la fijación del precio, permitiendo que en la bolsa se tenga una regulación que otorgue condiciones más favorables en el precio en tiempos del fenómeno de El Niño.