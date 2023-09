En aumento estafas con Soat falsos, alerta Superintendencia Financiera en Montería

El director de la Superintendencia Financiera de Colombia, José Camilo Torres Duque, alertó el aumento acelerado de casos por estafas con trámites para la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) que son ofrecidos a bajos precios, pero terminan siendo falsos.

“Por estafas con Soat falsos hemos recibido unas 300 o 400 denuncias. Son Soat que no existen y la gente pierde su dinero por no constatar con quien está haciendo el trámite a través de las plataformas digitales, donde no todo es real”, dijo el director.

El alto funcionario indicó que la modalidad de engaño la cometen a través de las redes sociales, donde personas inescrupulosas crean páginas de supuestas compañía que dan a conocer través de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, donde captan a las personas que terminan engañadas, sin dinero y sin la documentación.

“Ha aparecido la última modalidad de personas que venden seguros SOAT falsos. Ahora, montan una página en la Internet, donde dicen les vendo su SOAT con descuentos que hace que la gente entre a la página, consiga muy buena publicidad. Hasta envían pólizas porque el mundo virtual lo permite todo”, explicó Torres.

El dato fue ofrecido por el director de la referida entidad en medio de la campaña que adelanta “Me informo y Cuido Mi Dinero”, con la cual destacó que la mayoría de las víctimas son motociclistas en la costa Caribe.

Torres Duque precisó que los que ofrecen el servicio (estafadores) para la tramitación del documento crean datos sobre el servicio que ofrecen y hasta colocan direcciones de sedes físicas para ganar más confianza con las personas.

Acotó que una vez logrado el cometido entregan un número de cuenta donde hacen la consignación por una alta suma establecida y una vez con el dinero en su poder dejan de responder los mensajes.

El director apuntó que para hacerle frente a este flagelo la entidad que dirige tiene habilitados canales de atención para que las personas se asesoren si las empresas a las que están accediendo para algún tipo de documentación está debidamente registrada.

Asimismo, hizo un llamado a las personas que han caído en esta modalidad de estafa a que denuncien ante la Fiscalía y demás autoridades competente