No se quitó fuerza publica de territorios, no pactamos impunidades: Comisionado de Paz / JOSE MANUEL PEDRAZA

Cartagena

Desde Cartagena el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se refirió a la situación de orden público que enfrenta el país e indicó que no hay ausencia de fuerza pública en el territorio y tampoco han pactado impunidades.

“Nosotros no estamos haciendo trampa, ni estamos negociando impunidades, ni estamos desconociendo la responsabilidad en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra de nadie. Cada hecho de violencia tiene un ejercicio de exigencia y de trazabilidad porque sabemos que eso genera desconfianza”, aseguró.

Rueda sostuvo que, en este año y dos meses de gobierno se ha intentado realizar un ejercicio legítimo de la fuerza, respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

“Por eso cuando se afirma distorsionadamente en los medios de información, tal vez por problemas de comunicación y precisión, ¿no hay bombardeos?, no hay bombardeos cuando hay información de que en esos lugares hay niños y niñas, pero no es que no se puedan hacer”, indicó.

Aseguró, “no cesaron las operaciones de inteligencia, ¡no han cesado!, además hay un nuevo enfoque frente al tema de las economías ilícitas”.

“Cuando nosotros intentamos las solicitudes de suspensión de órdenes de captura en territorio nacional, no significaba que negaba los pedidos de extradición del gobierno de los Estados Unidos, se respetan los acuerdos de cooperación, pero se necesitaba una conversación directa con mandos de grupos criminales”, puntualizó el Alto Comisionado para la Paz.

Añadió, “no están en libertad, están en centro de privación de su libertad; de qué hablamos, de cómo garantizar la no repetición de dinámicas de violencia criminal; conversamos cómo se nutren y surgen las economías ilícitas e ilegales en las dinámicas urbanas, cómo se relación con dinámicas trasnacionales”.

Aclaró que en el país solo se tiene una mesa de conversaciones de paz, la cual se sostienen con el Ejército de Liberación Nacional, además se cuentan con tres espacios de conversación socio jurídica con grupos urbanos derivados de ex integrantes de las ex AUC en Buenaventura, Medellín, Valle del Aburra y Quibdó.

“Sólo tenemos una mesa de dialogo, lo demás son fases de acercamientos; en este momento tenemos líneas de comunicación con 8 procesos de grupos armados”, insistió.

En el marco de la conferencia visión sobre el proceso de paz total, que se desarrolló en el marco del Congreso Nacional de Minas, Danilo Rueda señaló que hay una crisis de la economía ilícita vinculada con el narcotráfico que ha generado una ampliación en otros campos, “las ganancias derivadas del narcotráfico se han limitado, porque hubo una acumulación en la pandemia de pasta de hoja de coca; porque las operaciones de interdicción aérea, en coordinación con otros países del mundo, está generando incautaciones efectivas”.

“Eso ha llevado a que los grupos armados amplíen su campo de extorsión y se vinculen, insisto entre otras actividades, a la presión sobre las economías que tienen que ver con la minería en diversos y bastos territorios de Colombia; otros a la desforestación; el tráfico de personas; los casinos que hay en nuestras ciudades, para nombrar algunos modos de la financiación de la ilicitud y la ilegalidad en nuestro país”, aseveró.

Detalló que, a corte del 7 de agosto del año, pasaron los jóvenes en el Ejército de Liberación Nacional pasaron de ser 3 mil hombres a más de 5 mil; crecieron a 3 mil hombres en armas las llamas MC FARC; crecieron 1.800 a 2 mil hombres las llamadas FARC Segunda Marquetalia, “como gobierno asumimos que crecieron de 9 mil a 14 mil integrantes de las llamadas AGC”.

“Los 1.200 de las llamadas Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta; los 16 grupos armados en Medellín y en Valle de Aburrá que vienen de la época de Pablo Escobar y luego Don Berna, dicen ellos que son cerca 12 mil jóvenes en armas; hablemos de los 1.200 de Quibdó y hablemos de los 2.400 que controlan la economía legal e ilegal en Buenaventura, el puerto más importante de Colombia”, explicó Danilo Rueda.

El director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, Carlos Augusto Chacón, concluyó señalando que la ciudadanía requiere un gobierno que haga presencia en los territorios con la fuerza pública. Enfatizó que hay una falta de capacidad del Estado de disuadir a los criminales para que no incurran en nuevas actividades.