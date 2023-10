Shakira y Gerard Piqué nunca se casaron, ¿por qué?

La reconocida cantante colombiana Shakira, que recientemente impactó al mundo con su presentación en los MTV VMA 2023, y el futbolista español, Gerard Piqué, sostuvieron una relación sentimental por más de 11 años, convirtiéndose en una de las parejas más reconocidas a nivel global; pues también tuvieron dos hijos juntos y lograron construir una fortuna en pareja, aunque cada uno recibe grandes cantidades de dinero por sus talentos y negocios. Sin embargo, más de un año después su ruptura y separación oficial, algunas personas se preguntan las razones por las que la barranquillera y el futbolista nunca “sellaron su amor” con el matrimonio, ya que ha sido una de las separaciones más mediáticas de la farándula mundial y, por ese motivo, aquí le contamos cuáles habrían sido los principales motivos de que nunca llegaran al altar:

¿Por qué nunca se casaron?

Aunque la expareja no ha brindado una versión común sobre los motivos de que no llegaran al altar, los famosos sí respondieron a esta pregunta durante su relación.

En el caso de la talentosa barranquillera, recientemente se recordó su respuesta durante una entrevista que dio junto a Piqué en el año 2020 para el medio ‘60 Minutes’, donde se le preguntó por qué no se habían casado aún, a lo que Shakira respondió: “El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, asegurando que el matrimonio no era su principal objetivo como mujer y pareja.

A su vez, se conoció que la intérprete tampoco recibió una propuesta de matrimonio del futbolista y empresario español, ya que él también se pronunció al respecto durante una entrevista con Gary Neville en el programa ‘The Overlap’; pues el entrevistador le preguntó sobre las nupcias con Shakira: “Es su mentalidad, quiero decir, me gusta como estamos ahora. Tenemos dos hijos de nueve y siete años, trabajamos bien como pareja. No tenemos la necesidad estar casados. No tengo ningún problema, pero no es el caso”, reafirmando que el matrimonio nunca estuvo pensado por la expareja, incluso hubo quienes pensaron que los famosos mantenían una relación abierta.

¿Cómo es la relación actual entre Shakira y Piqué?

A pesar de las especulaciones sobre la relación “tensa” que tendría la expareja y las aparentes indirectas que le estaría enviando a través de sus más recientes producciones musicales, la relación actual entre Piqué y Shakira sería cordial, pues han llegado a varios acuerdos con respecto a la custodia y tiempo compartido con sus hijos, por lo que estarían haciendo los esfuerzos pertinentes para mantener una relación respetuosa y positiva por el bien de sus hijos. En la actualidad, la barranquillera reside con los menores y su familia en Miami.