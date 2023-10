Tras caída del decreto de emergencia, Petro insiste en recoger aguas lluvias en La Guajira

El presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X (antes Twitter), invitó a los habitantes del departamento de La Guajira a recoger las aguas lluvias debido a la sequía que se avecina en el país por el Fenómeno de El Niño.

“Todo el pueblo guajiro debe recoger las aguas lluvias que nos dejarán las últimas tormentas. El gobierno seguirá trabajando continuamente al lado del pueblo en medio de la sequía”, dijo el presidente el pasado miércoles.

Sumado a esto, el mandatario agregó que esta actividad de recoger aguas lluvias, aunque es cuestionada, es una forma de “superar en la brevedad del tiempo los efectos de la caída de la emergencia económica que indudablemente golpea a La Guajira”.

A esto, el jefe de Estado añadió que, esta actividad se hace desde tiempos antiguos y que, incluso esto debería convertirse en “norma obligatoria en el urbanismo moderno”.

“Yo me bañaba con ellas. Si por tradición algunas comunidades no quieren hacerlo, son libres de ello. Pero estamos a un mes de comienzo de la sequía y jagueyes, pozos y recolección de aguas lluvias deben maximizarse. (…) Las aguas lluvias deben utilizarse. El agua potable no debe ser para baños, limpieza o para lavar carros o regar matas”, dijo el presidente.