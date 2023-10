Estado colombiano no siempre puede acertar con la toma de decisiones: Consejo de Estado

El presidente del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez, dio unas palabras con ocasión del evento de ‘La Función Consultiva al Servicio de la Administración Pública” en donde explicó la importancia de la Sala de Consulta y Servicio Civil de la corporación.

El presidente habló de la competencia para juzgar las actuaciones administrativas y el objetivo de dinamizar este proceso: “El Estado colombiano en muchas oportunidades toma decisiones que tienen impacto en la vida social y económica del país y son decisiones que están antecedidas de unos marcos de incertidumbre que no siempre puede resolver en forma asertiva, rápida y con plena conciencia de su validez. Administrar es complejo y lo digo con todo respeto frente a este auditorio, en su generalidad, integrado por personas que tienen a cargo esa delicada misión”, señaló Rodríguez.

El presidente también hizo un llamado a la pausa:

“A veces es necesario detenerse en la explicación de los conceptos elementales, porque nos hemos apropiado de ellos, hacemos uso común de ellos y no tenemos la dimensión de lo que esto significa (…) un Estado de Derecho tiene dentro de sus características la racionalización del ejercicio del poder público, y esa racionalización, al menos desde el momento en que surgieron las repúblicas liberales, se buscó siguiendo la idea de que el poder tiende normalmente a la corrupción y que la manera de controlar el poder reside en dividir ese poder y ese fue el elemento sobre el cual se fundaron los Estados modernos para romper con el mayor factor de concentración del poder y esa tendencia al abuso del poder, se concluyó que quien dictaba las leyes, quien proveía de manera general, no debía tener la posibilidad de ejecutar la ley, y que a su vez, ni quien dictaba la ley, ni quien la ejecutaba, debida juzgar, es decir, decidir en los casos conflictivos que se presentan en la vida cotidiana y no tiene solución entre las partes resolver en derecho quién tiene la razón no debe ser ni quien explore la ley ni quien la ejecuta, eso dio lugar a la formula clásica de la división del poder”, dijo el presidente del alto tribunal.

Terna para fiscal general de Gustavo Petro

Por su parte, el secretario jurídico de presidencia, Vladimir Fernández, aprovechó el evento para explicar con un ejemplo claro, cuándo la Presidencia de la República eleva estos conceptos a la sala de consulta y en qué oportunidades se basa en ellos para tomar decisiones.

Una muestra fue la terna para fiscal general de la Nación, con la que el presidente Gustavo Petro cambió a una de sus integrantes Amparo Cerón. Según Vladimir Fernández, se basaron en un concepto del 2019 con la que el expresidente Juan Manuel Santos cambió una terna.

Fernández expuso que siempre y cuando la Corte Suprema no haya elegido, el presidente Gustavo Petro tiene la potestad de cambiar los nombres de la terna.