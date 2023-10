“Comprendí que mi trabajo era mi camino espiritual”: Nicolás Achury sobre su libro

El fotógrafo y escritor Nicolás Achury pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar sobre su libro ‘Mumukshu, sed de iluminación’, una obra que definió como una “ofrenda a Dios”, pero que se enfoca en la sociedad colombiana.

“Me tardé muchos años en comprender en reconocer mi trabajo en televisión y medios. Comprendí que era mi propio camino espiritual (…). En este momento mi trabajo se ha convertido en mi propio camino espiritual y mi sanación”, dijo.

Asimismo, resaltó que la pandemia significó un punto de inflexión en su vida, pues pasó por una crisis económica y existencial que lo llevó a comprender y adoptar su nueva filosofía de vida.

“La pandemia selló la devoción y entrega más completa hacia el camino espiritual. El obro usa apartes de mi vida para hablar de conceptos filosóficos que me ayudaron a cambiar mi vida”, indicó.

Durante la pandemia de COVID-19 que padeció todo el mundo, Achury contó que lo perdió todo, pues de un momento a otro sus ingresos se detuvieron.

“Lo perdí todo. Cuando me vi en una casita muy distinta, con muchas cuentas por pagar, me sentí más libre que nunca. Comprendí que la satisfacción que tenía en buscar cosas era una lucha perdida porque eso no se encuentra en las cosas”, afirmó.

“En mi casa la pandemia significó la liberación de las ataduras materiales; me dio la oportunidad de sentarme a estudiar, soy un loco de la astrofísica, me encanta la astrología”, agregó.

