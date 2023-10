‘Amor a 50 citas’, el libro de Silvana Del Mar sobre el uso de apps para conocer personas

Silvana Del Mar, presentadora colombiana, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar sobre su vida, de cómo llegó a ser una presentadora reconocida en Estados Unidos.

“Como la mayoría de los colombianos, mi llegada a Estados Unidos no fue fácil porque llegué siguiendo al amor, otra historia del pasado que no funcionó. Hay que trabajar muchísimo y la gente no se alcanza a imaginar lo complicado que puede llegar a ser”, dijo.

También se refirió a uno de sus grandes logros, su novela romántica ‘Amor a 50 citas’, de la cuál anunció pronto saldrá la segunda parte que no será tan enfocada a los sentimientos.

“Lo escribí con mucho amor, estoy enamorada del libro. Es una novela romántica, lo que quiere decir que tiene mucho de ficción. La gente piensa que es mi biografía y no, hay historias de amigos, familiares y fueron llegando a mí de una forma bonita”, contó.

Obstáculos de conocer a gente a través de apps

“Las relaciones son muy complicadas porque son dos mundos diferentes. Siente que se debe hacer generalmente en el amor es ir sin expectativas, disfrutarlo al máximo”, dijo.