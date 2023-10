Candidato a la Alcaldía de Cartagena habría incurrido en doble militancia

Cartagena

“Dumek Turbay incurrió en doble militancia, en caso de ser elegido su elección va a ser anulada por el Consejo de Estado”, aseguró el candidato a la Alcaldía de Cartagena Javier Doria, quien le dijo a La W que denunció a Turbay.

Añadió, “la constitución política prohíbe y sanciona a candidatos que apoyan candidaturas de otros partidos o coaliciones, y eso fue lo que hizo Dumek Turbay”.

“Este candidato fue inscrito a la alcaldía de Cartagena por una coalición de tres partidos, el partido En Marcha, Nuevo Liberalismo y el partido Demócrata. Uno de esos partidos, el Demócrata, también inscribió a Yolanda Wong como candidata a la Gobernación de Bolívar; sin embargo, es evidente y público el apoyo que Dumek Turbay le está dando al señor Yamil Arna, candidato por el otro partido, Conversador, y otra conclusión a la Gobernación de Bolívar, violado con esto las disposiciones constitucionales y legales que prohíben está actividad”, detalló Doria

Puntualizó, “un antecedente similar a este es caso del alcalde de Sincelejo a quien le anularon la elección por apoyar a un candidato a la Gobernación de otro partido. El riesgo para la ciudad es volver a vivir el infierno de alcaldes presos, destituidos e inhabilitados, eso no nos puede volver a pasar”.

“Dumek no puedes ser tan irresponsable, retírate de la contienda, respeta a Cartagena y a los cartageneros”, concluyó Javier Doria, quien aseguro que instauró la denuncia contra el candidato Dumek ante el Consejo Nacional Electoral.

Doria insiste que, la doble militancia en la que habría incurrido Turbay Paz, se configuró al atentar contra lo que dicta el artículo 107 de la Constitución Política de Colombia y del inciso cuarto del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 con relación al apoyo simultáneo.

“Solicité al Consejo Nacional Electoral la revocatoria de la inscripción de Dumek Turbay como candidato a la Alcaldía de Cartagena; tienen competencia para pronunciarse hasta el día 28 de octubre”, manifestó Javier Doria.

Mediante un comunicado Dumek Turbay indicó que, no hay doble militancia, “Javier Doria la envidia y el odio lo están matando”.

Señaló que, su intención no es caer en el juego malévolo del Doria, “pero sí dejar claro que, contrario a lo que ha expresado a lo largo de esta campaña, nuestra candidatura no ha incurrido en doble militancia”.

“La doble militancia castiga la infidelidad de un aspirante con su partido. Exige la acreditación de actos positivos y concretos de respaldo a candidaturas distintas de las avaladas por una colectividad política, sin reducirse a simples coincidencias en escenarios con otro tipo de candidatos, tal y como ha sido reconocido por la jurisprudencia de Consejo de Estado”, sostuvo Dumek.

Reitero que, en el caso particular, las acusaciones del Javier Doria no tienen un sustento probatorio, “se limitan a manifestaciones generales, airadas, llenas de odio y resentimiento basadas en sentimientos de derrotismo, sin que se refiera siquiera a una prueba de ellas, lo que obviamente no podría hacer porque los hechos constitutivos de las presuntas irregularidades nunc han sucedido y, por ello, no puede existir prueba de lo que no existe”

Concluyó que, su apoyo político es para la candidata de mi partido coavalante, pero ello no quiere decir que los demás actores políticos en la ciudad y en el departamento sean sus enemigos, ni que no pueda coincidir esporádicamente con ellos en actos organizados por terceros.

