Debate: el billonario costo de la reforma pensional

Un documento del Ministerio de Hacienda revela que la reforma pensional del Gobierno tendría un elevado costo fiscal, sobre todo a largo plazo cuando los jóvenes de hoy lleguen a la edad de jubilación. El déficit que se generaría podría llegar hasta los $500 billones e, incluso, el concepto reconoce que a futuro se requerirá otra reforma para cubrir estos mayores gastos.

Para iniciar, Alejandra Sánchez, docente de la Universidad Nacional, comentó que “no hay de qué asustarse. Lo primero es que hoy el gasto de la Nación está el orden de 3.6 puntos del PIB, de los cuales, Colpensiones no supera un punto del PIB (…) lo que aparece es solo el gasto de Colpensiones y no el gasto total de la Nación que hoy es mucho mayor”.

En entrevista con Sigue La W, Daniel Wills, vicepresidente de Asofondos, aseguró que “nos preocupa el costo de la reforma porque aumenta en un 50%, lo que llamados el pasivo pensional (…) si dejamos las cosas como estamos hoy y no hacemos reforma, tenemos que asumir unos costos que ya están. Si hacemos la reforma nos gastamos una plata adicional en exceso a lo que ya nos íbamos a gastar, que equivale a 45 líneas de metro”.

Añadiendo que esta reforma no elimina ni modifica de ninguna manera los regímenes especiales que existen actualmente. “Tremendo costo que vamos a asumir, no tanto nosotros, sobre todo los más jóvenes, no es un costo que esté focalizado hacia los más pobres”.

Por su parte, Oliver Pardo, profesor y director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, indicó que “partimos de un sistema que es hoy deficitario y muy inequitativo, muy injusto. Con la reforma tal y como está planteada, pasaríamos a un sistema menos inequitativo, menos injusto, pero más deficitario”.

“Lo positivo es que el sistema de pilares permite corregir las inequidades que existen en el sistema (…) es importante recalcar que es un momento histórico, no vamos a tener la oportunidad de volver a hacer una reforma pensional, y la única reforma pensional viable es una reforma de pilares, tal y como la está planteando el Gobierno”, agregó.

Cabe destacar que uno de los puntos de común acuerdo de los invitados es que sí es necesaria una reforma pensional en Colombia.

“Se necesita una reforma pensional que corrija muchos de los problemas en Colombia, lo que pasa es que la reforma está en discusión y la reforma como la propone el Gobierno es tremendamente costosa. Los senadores y la población en general tienen que pensar si quieren gastarse en el sistema pensional 45 líneas de metro en los próximos 50 años o si quieren guardar parte de esos recursos para otras cosas y buscar una reforma menos costosa”, señaló Daniel Wills.

